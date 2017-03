The Frame – Samsung macht den Fernseher zum Gemälde

Wer kennt das nicht? Gerade eine Luxusjacht gekauft und dann fehlt das nötige Kleingeld, um den Spa-Bereich auf dem dritten Deck mit einem van Gogh zu verschönern. Für Probleme wie diese hat Samsung jetzt eine Lösung parat: The Frame. Samsungs neuster Fernseher besitzt einen Rahmen, der an den eines Gemäldes erinnert.

Samsung hatte The Frame bereits auf der CES 2017 angeteasert und gab jetzt weitere Details bei der Vorstellung in Paris bekannt. Der Fernseher entstand in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Produktdesigner Yves Behar, dessen Unternehmen Fuseproject schon zahlreiche Designs und Produkte für namhafte Firmen kreiert hat.

The Frame kann als normaler Fernseher verwendet werden und wird dann durch Umschalten in den „Art Mode“ zum digitalen Bilderrahmen, der mehr als 100 verschiedene Gemälde anzeigt. Den Rahmen von The Frame (Achtung: rekursive Syntax) könnt ihr gegen andere austauschen, um den passenden für das Gemälde zu haben. Ein Rembrandt sieht mit einem Matisse-Rahmen eben irgendwie komisch aus. Es stehen unter anderem mehrere Holzrahmen zur Wahl, die magnetisch befestigt werden, ob noch weitere kommen, ist momentan noch nicht bekannt.

Um den Effekt eines echten Bilderrahmens noch weiter zu erhöhen, bietet Samsung eine optionales Studiostativ an, auf dem The Frame montiert werden kann. Wenn ihr ihn klassisch an der Wand befestigt, soll Samsungs „Invisible Connection“ störende Kabel nahezu unsichtbar machen. Und die Wandhalterung erlaubt eine Montage ohne einen Spalt zwischen Wand und dem Fernseher. Wer ganz auf Kabel verzichten will, findet vielleicht mit Acanavas eine nette Alternative, die weitaus günstiger sein dürfte als The Frame.

Technisch hat sich Samsung nicht zu The Frame geäußert, größentechnisch wird es wohl zwei Varianten geben, wobei die kleinere 55 Zoll groß sein wird, die andere eventuell 65. Das Format stand für Deutschland noch nicht fest, ebenso wenig der Preis. Wobei man davon ausgehen kann, dass es wohl nicht billig werden wird, aber wohl etwas günstiger als die Mona Lisa.