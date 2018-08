The Looking Glass: Holografisches Display räumt bei Kickstarter ab

Hologramme und generell 3D — ich werde das Gefühl nicht los, dass sich an diesen Themen schon ganze Generationen die Zähne ausgebissen haben, ohne dass sie jemals wirklich die Massen erreicht hätten. Bei aktuellen Versuchen, virtuelle Gegenstände dreidimensional vor unserem Auge entstehen zu lassen, sind VR- und AR-Projekte die vielversprechendsten. Der Haken dabei: Der Nutzer benötigt zwingend eine Brille, so wie es beispielsweise die HoloLens von Microsoft vormacht.

Das holographische Erlebnis ist zweifellos ein tolles bei solchen „Mixed Reality“-Projekten, aber durch die Brille ist es eben eine Erfahrung, die man nicht mit der Gruppe machen kann. Das ist einer der Gründe, wieso das Start-Up Looking Glass einen anderen Ansatz gewählt hat. Mit „The Looking Glass“ hat man ein holografisches Display erdacht, welches diesen dreidimensionalen ohne den Einsatz einer VR- oder AR-Brille ermöglicht.

Derzeit sorgt das Display bei Kickstarter für Furore: 50 000 US-Dollar hätte man gerne einsammeln wollen, aktuell rast man auf die 800 000-Dollar-Marke zu, wobei das Crowdfunding nur noch bis einschließlich heute läuft. Solltet ihr also in der Folge der Meinung sein, dass ihr das Teil unbedingt benötigt, müsst ihr schnell zuschlagen.

Das Display selbst ist deutlich klobiger, als ihr es von normalen Panels gewohnt seid, was aber in der Natur der Sache liegt. Das LCD-Display erstellt mit 60 Frames per Second 45 Blickwinkel dreidimensionaler Inhalte über eine lentikulare Linse dar. Wie das aussieht, seht ihr hier und ihr bekommt auch einen Eindruck davon, wie dick das ganze Display ungefähr ist:

Shawn Frayne — CEO des Unternehmens — hat sich auch ausführlich zu „The Looking Glass“ im Interview mit Tested geäußert und erklärt dort die Funktionsweise und die Vorteile dieses holografischen Displays. Auch in dem Video seht ihr das Panel im Einsatz:

Das Unternehmen lässt euch zwischen zwei Größen wählen: Es gibt eine Standardvariante mit 8,9 Zoll großem Display und den großen Bruder, der es auf 15,9 Zoll bringt. Das kleine Modell wird für 600 Dollar im Handel zu haben sein, aktuell bekommt man es noch für 450 Dollar via Kickstarter. Für die große Variante müsst ihr mit 2 500 Dollar deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Man wendet sich auch mit diesen beiden Modellen nicht an ein Massenpublikum, welches die Displays zum Gaming etc. nutzen soll, sondern in erster Linie an kreative Kundschaft. Wer also an 3D-Modellen arbeitet, zum Beispiel als Architekt, Spiele-Designer oder Grafiker, findet hier sein perfektes Arbeitsgerät.

Unterstützt werden Formate wie Maya, Blender, Solidworks, Z-Brush, AutoCAD und Cinema4D, außerdem auch die Unity-Engine mit einem eigenen SDK. Die Anforderungen an euren Rechner sehen wie folgt aus:

Operating system: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Equivalent to Intel Core i5 or above

Equivalent to Intel Core i5 or above Graphics card*: Equivalent to Nvidia GTX 1060 or above

Equivalent to Nvidia GTX 1060 or above RAM: 4GB or above

4GB or above Internal storage: 128GB or above

Dabei könnt ihr neben der Maus auch auf zusätzliche Controller wie den Leap Motion Controller oder die Joy-Cons von Nintendo zurückgreifen.

Der Vorteil für die 3D-Künstler, Entwickler usw. liegt auf der Hand: Ihr könnt von der holographischen Darstellung bei der Arbeit profitieren, ohne dass ihr eine spezielle Brille benötigt. So kann auch ein ganzes Team gleichzeitig vor dem Display stehen und produktiv werden. Damit ist „The Looking Glass“ definitiv ein Produkt, welches sich nicht an jedermann richtet, aber für das angepeilte Klientel ist dieses neuartige Display ganz sicher eine Bereicherung, wenn ihr mich fragt.

via TechCrunch