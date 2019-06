TheC64: Der “Brotkasten” Commodore C64 kehrt zurück

Retro-Spielkonsolen erleben bereits seit längerer Zeit einen regelrechten Boom, selbst Atari ist plötzlich wieder im Geschäft. Da verwundert es niemanden, dass auch der C64 — einst als “Brotkasten” zum Home-Computer der Massen avanciert — sich über ein Comeback freuen darf. Bereits im letzten Jahr wurde von Retro Games mit dem TheC64 Mini eine Miniatur-Ausgabe des C64 veröffentlicht und hierzulande von Koch Media vermarktet.

Dieses Dreamteam ist jetzt zuständig für eine Neuauflage, die im Dezember in die Läden kommen soll. TheC64 ist dieses mal exakt so groß wie das Original und im Gegensatz zum Mini-Vorgänger des letzten Jahres funktioniert jetzt sogar die Tastatur. Der Mini besaß zwar auch Tasten, allerdings nur als Attrappe.

Von der funktionierenden Tastatur und den neuen Ausmaßen abgesehen bleibt so ziemlich alles beim Alten: Wieder haben wir es also mit einer Retro-Konsole zu tun mit 64 vorinstallierten Spielen, die vor Jahrzehnten in der damaligen Pixel-Grafik für Furore sorgten. TheC64 ist zwar exakt so groß wie sein legendäres Original, bei den Anschlüssen gibt es aber natürlich ein Update: Vier USB-Ports und ein HDMI-Anschluss stehen euch zur Verfügung, dank HDMI könnt ihr euch die alten Games also in 720p-Auflösung auf euren SmartTV zaubern. In der Pressemitteilung heißt es:

Der THEC64 im Originalformat umfasst eine voll funktionsfähige Tastatur, einen verbesserten Micro-Switch-Classic-Joystick, vier USB-Ports und einem HDMI-Anschluss. Bei den drei wählbaren Modi bleibt die Qual der Wahl, ob der Original C64 BASIC, VIC20 BASIC Startvorgang gewählt wird oder das eher einsteigerfreundliche Spiel-Karussell, das den Sprung in die 64 vorinstallierten Spiele – entweder in 50 Hz oder 60 Hz mit optionalem CRT Filtern ermöglicht. Die vorinstallierten Spiele umfassen dabei Klassiker wie California Games, Paradroid und Boulder Dash sowie die “Neuheiten”: Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha und Gridrunner. Als Sahnehäubchen umfasst das Paket zudem die beiden kürzlich veröffentlichten Titel Galencia und das Text-Adventure Planet of Death. Eigene C64 und VIC20 Titel können zudem über die USB Schnittstellen geladen werden.

Schön, dass man weitere Spiele laden kann, denn die vorinstallierten Titel wie California Games oder Boulder Dash sind zwar damals riesige Hits gewesen, die auch heute noch Retro-Charme versprühen, allerdings sind es auch die selben Games, die schon auf der Mini-Konsole vorinstalliert waren. Am 5. Dezember kommt die Kiste in den Handel für knapp 120 Euro, im Lieferumfang enthalten ist dabei neben der Konsole sowie einem HDMI- und einem USB-Kabel auch wieder ein Joystick, der dem Competition Pro nachempfunden ist. Diesen Joystick will man verbessert haben, aber das werden wir wohl erst im Dezember herausfinden können. Wer mag, kann den Hobel bereits jetzt vorbestellen.

The C64 Maxi Preis: EUR 119,99 oder gebraucht ab EUR 119,99 0 Kundenbewertungen

Die 64 vorinstallierten Spiele sind wie gesagt die selben geblieben, dennoch hier nochmal alle 64 Stück im Überblick:

Alleykat, Anarchy, Attack of the Mutant Camels, Avenger, Battle Valley, Bear Bovver, Boulder Dash, Bounder, California Games, Chips Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Deflektor, Destroyer, Everyone’s a Wally, Firelord, Galencia, Gateway to Apshai, Gribbly’s Day Out, Gridrunner (VIC 20), Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hover Bovver, Impossible Mission, Impossible Mission II, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Mission AD, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nodes of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Planet of Death, Psychedelia (VIC 20), Ranarama, Robin of the Wood, Silicon Warrior, Skate Crazy, Speedball 2, Spindizzy, Steel, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games II (includes Summer Games events), Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, The Arc of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Wirklich überbrücken kann man die Wartezeit bis Dezember zwar so nicht, aber dennoch könnt ihr ja mal einen Blick auf diesen Clip werfen, mit dem Koch Media TheC64 anteasert. Augenscheinlich hat man sich bei der Musik ein wenig bei “Stranger Things” inspirieren lassen — jener Netflix-Serie, die ebenso wie der C64 mit jeder Pore pure Achtziger-Jahre-Poesie atmet.

via heise.de