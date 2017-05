Heutzutage kann die Privatsphäre in den Tiefen des Internets schon mal verloren gehen. Es ist eine bedeutende Frage, wie man mit seinen persönlichen Daten umgeht und wo man sie vor allem preisgibt, ohne davon etwas mitzubekommen. Jeder Internetnutzer hinterlässt Fußspuren und viele Unternehmen haben die Mittel, diese Online-Aktivität zu verfolgen und für sich zu nutzen. Personalisierte Werbung kommt ja nicht von ungefähr. Zum Glück gibt es aber noch pfiffige Menschen da draußen, die die Online-Privatsphäre als hohes Gut betrachten und sich mit interessanten Lösungen dafür einsetzen.

„Thero“ ist so eine Idee. Es ist ein Gerät, das es den nicht-tech-versierten Nutzern einfacher macht, ihre Informationen im Internet zu schützen und immer über ihren Datenfluss Bescheid zu wissen. Thero ist dem 3D-Drucker entsprungen und stammt von zwei spanischen Designern. Das würfelige Gerät hat auf einer Seite ein drehbares Element, mit dem sich Nutzer durch verschlüsselte Kommunikationsmethoden „drehen“ können. Diese Interaktion wird noch durch unterschiedliche LED-Farben unterstützt.