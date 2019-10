TikTok wehrt sich gegen Propaganda von IS-Terroristen

In diesen Tagen schauen wir oft sorgenvoll in den Norden Syriens. Nachdem Trump in einer Kurzschlussreaktion beschloss, die US-Truppen aus dem Gebiet abzuziehen, marschierten türkische Soldaten ein und das bringt eine ganze Region, die sich ein kleines bisschen Normalität erkämpft hatte, nun wieder in Gefahr.

Auswirkungen gibt es aber nicht nur für die Region, denn es steht zu befürchten, dass die Terrormiliz IS (Islamischer Staat) durch die Entwicklung zu neuer Stärke findet. Hunderte IS-Sympathisanten und -Terroristen konnten durch die neuen Unruhen aus der Haft entfliehen und es ist festzustellen, dass der IS auch in den sozialen Medien wieder aktiver wird.

Wie das Wall Street Journal nämlich berichtet, hat der IS nun TikTok als passende Werbe-Plattform auserkoren. Der sogenannte Islamische Staat will dort ganz bewusst sehr junge Menschen ansprechen und tut das u.a. mit Frauen, die die Terrormiliz in entsprechenden Liedern preisen, aber auch mit Videos von Terroristen, die dort mit Waffen und sogar Leichen prahlen.

Die Videos nutzen dazu die Möglichkeiten der Plattform, indem in den kurzen Clips pinke Herzen und Sternchen ebenso wie die üblichen Filter zum Einsatz kommen. Etwa ein knappes Drittel der TikTok-Nutzer ist noch nicht volljährig und damit vermutlich empfänglicher für die Beeinflussung durch solche Propaganda. TikTok ist längst eine der beliebtesten Social-Media-Apps der Welt mit vielen Millionen jungen Menschen, die sich dort tagtäglich bewegen. Kein Wunder daher, dass der IS hier Potenzial sieht.

TikTok selbst hingegen muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man generell politische Inhalte auf der Plattform zensiert. Selbstverständlich ist es Terror-Organisationen oder anderen kriminellen Vereinigungen in den Richtlinien auch untersagt, solche Inhalte zu veröffentlichen und dementsprechend geht man dort nun auch gegen diese IS-Videos und -Accounts vor. Etwa zwei Dutzend dieser Accounts habe man nun dicht gemacht, berichtet das WSJ.

Ein Sprecher des Unternehmens stellt auch klar, dass man ein gut aufgestelltes Team im Einsatz hat, welches gegen diesen Terror-Content vorgeht, aber wie auch anderswo im Netz ist das ein nicht enden wollender Medien-Krieg gegen einen oft schlecht greifbaren Gegner. Ab sofort muss das auch TikTok erkennen und es bleibt zu hoffen, dass man das Wiedererstarken des IS real und auch in den sozialen Medien im Keim ersticken kann.

via TNW