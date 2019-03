Tim Cook: Was Apple für die Zukunft plant

Apple hat gestern auf dem Apple Park Campus in Cupertino, Kalifornien, sein alljährliches Investorentreffen abgehalten, bei dem Apple CEO Tim Cook einige Details über die zukünftigen Produktpläne von Apple bekannt gab. Laut Bloomberg strebt Apple einige zukünftige Produkte an, die uns – Zitat – “wegpusten” werden. Das legt die Messlatte ziemlich hoch, doch Cook lässt uns nicht einfach so im Regen stehen. Es würden, in Bezug auf die Apple Watch und die AirPods, viele “fantastische” Produkte am Horizont winken.

Außerdem will Apple in Zukunft den Preis des Retina MacBook Air 2018 senken, der derzeit bei 1.200 Euro beginnt. Cook ging wohl nicht näher auf Details ein, Gerüchte deuten aber darauf hin, dass die in naher Zukunft kommenden AirPods in neuen Farben (schwarz) erhältlich sein werden und über neue Funktionen verfügen sollen. Darunter eine Unterstützung für Apples hauseigenen Sprachassistent und die Möglichkeit, die Ohrhörer drahtlos aufzuladen.

Es gibt auch Gerüchte, dass weitere noch viel innovativere Produkte in Arbeit sind, darunter eine Augmented Reality Brille und vielleicht sogar ein vollwertiges selbstfahrendes Fahrzeug. Über dieses Apple Auto munkelt man ja schon seit Jahren. Was es damit genau auf sich hat, werden wir hoffentlich irgendwann erfahren!

Zum Thema Umsatz sagte Cook, dass Apple auf dem besten Weg sei, das Ziel von 2016 zu erreichen. Damals hatte das Unternehmen den Plan, seinen Umsatz von 25 Milliarden Dollar bis 2020 zu verdoppeln. Das ist ihnen offenbar gelungen. Noch in diesem Monat erwartet man, dass Apple zwei neue Produkte in der Kategorie Services vorstellt: Darunter einen neuen Streaming-TV-Service, der auch Original-Fernsehsendungen zeigt, sowie einen neuen Apple News-Service, mit Zugang zu Nachrichtenseiten und Zeitschriften gegen eine monatliche Gebühr.

Cook sprach bei dem Investorentreffen auch andere Themen an, beispielsweise die politische Ideologie von Apple. Hier wollte man zunächst die Ideologie der Vorstandskandidaten offenlegen, um die politische Meinung von Apple aufzuschlüsseln, doch die Aktionäre lehnten diesen Vorschlag dankend ab.

Man sprach bei dem Treffen auch über andere Technologieunternehmen und hier machte Cook deutlich, dass Apple auf eine Regulierung Facebook und Google drängt, die Datenprofile ihrer Nutzer erstellen. Cook forderte erstmals im Oktober neue US-Datenschutzgesetze, um die Bürger vor der Datenerfassung zu schützen, denn Apple ist seit langem ein Verfechter für die Privatsphäre seiner Kunden. Was dabei raus kommt, bleibt weiterhin abzuwarten.

via: macrumors