Tinkerbots: Roboterbaukasten nicht nur für Kinder

Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg habe ich mir Tinkerbots angesehen, ein Robotics-Baukastensystem, das nicht nur Kinder begeistern kann. Besonders interessant an dem System sind dabei vor allem, dass die Roboter wortwörtlich kinderlicht zu programmieren sind, jedoch mit wachsendem Interesse und Kenntnissen auch richtig programmiert werden können. Dass die Tinkerbots auch noch mit Lego kombiniert werden können, macht das System noch interessanter und erlaubt es nicht nur Kindern, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen.

Hardware

Passive Bausteine

Die Tinkerbots bestehen aus aktiven und passiven Bausteinen. Die passiven Bausteine werden Cubies genannt und werden verwendet, um den Modellen eine individuellere Form zu geben. Ebenfalls zu den passiven Bauteilen gehören Achsen, Räder und ganz wichtig: der Brick-Adapter, der die Tinkerbots mit Lego-Bausteinen verbindet. Im September kommen neue Räder dazu, ein Action-Cam-Adapter, um eine GoPro (oder andere Kameras mit kompatibler Befestigung) an einem Modell zu befestigen und das Add-On „My First Robot“, mit dem man seinem Roboter ein Gesicht geben kann (welches ein wenig und wohl nicht unbeabsichtigt an den letzten Müllroboter auf der Erde erinnert).

Herz und Hirn: Powerbrain

Das Herzstück eines Tinkerbots ist immer das Powerbrain, in diesem Würfel steckt ein Arduino-kompatibler Minirechner und der Akku, mit dem der gesamte Roboter gesteuert und mit Strom versorgt wird. Verbindung zu einem Smartphone und der zugehörigen App wird per Bluetooth aufgenommen, bei der Verbindungsherstellung sind Nutzer eines Android-Smartphones mit NFC klar im Vorteil, so lange Apple darauf besteht, dass NFC in iPhones ausschließlich dem hauseigenen Apple Pay vorbehalten bleiben soll. Dann gibt es im Inneren noch einen Gero-Sensor und auf einer Seite des Würfels vier Buttons (Play/Pause, +, – und Record), eine LED und einen USB-Port zum Laden. An den anderen Seiten können dann weitere Module verbunden werden. Für größere Roboter kann dafür ein einfacher Cube verwendet werden, der bis zu sechs Module miteinander verbinden kann.

Bewegungsmodule

Leben kommt durch die Bewegungsmodule in den Roboter, derzeit gibt es davon vier Stück: Twister, Pivot, Motor und Grabber. Der Twister dreht sich selbst und weitere daran befestigte Module um 180 Grad. Der Pivot ist ein Gelenk-Modul und kann nach in zwei Richtungen bewegt werden. Am Motor können Achsen und Räder befestigt und damit bewegt werden. Und der Grabber ist ein einfacher Greifer. Im September kommt noch ein Double Motor, in diesem Modul stecken dann zwei unabhängig voneinander zu steuernde Motoren.

Sensoren

Roboter machen erst dann richtig Spaß, wenn sie selbstständig reagieren können, dafür brauchen sie Sensoren. Davon gibt es derzeit zwei für Tinkerbots: Einen Annäherungssensor und einen Lichtsensor. Weitere Sensoren sind noch nicht angekündigt.

Software

Wenn man dann seinen Roboter gebaut hat, dann soll er ja auch etwas tun, also muss er programmiert oder zumindest gesteuert werden. Hier gibt es drei Möglichkeiten und an der Stelle sind die Tinkerbots sehr interessant, den sie können mit den Fähigkeiten ihres Nutzers wachsen.

Bewegungen Aufzeichnung

Das Powerbrain einschalten, den Aufnahme-Button drücken, dann den gewünschten Bewegungsablauf händisch und mit den beiden Buttons „+“ und „-“ durchführen, Aufnahme stoppen und sobald man auf Play drückt, wird dieser Ablauf dann einfach wiederholt. Das genügt für einfach Bewegungen und vor allem ist die Hürde hier erfreulich niedrig. Man braucht weder Smartphone, noch Computer und man muss sich auch nicht in irgendwas einarbeiten.

Steuerung per App

Mit der Tinkerbots App kann man das Modell auch fernsteuern oder die Sensoren mit Bewegungsmodulen verknüpfen. Bei den vorgegebenen Modellen ist das am einfachsten: Man wählt das entsprechende Modell in der App, verbindet sich mit dem zugehörigen Powerbrain und los geht es. Eigenkreationen sind natürlich nicht direkt in der App verfügbar, für diese gibt es den „Kreativmodus“. Interessant wird hier noch die geplante Einbindung von Modellen aus der Community (mehr zu den Plänen unten). Die reine Fernsteuerung ist natürlich keine Programmierung, aber zumindest über die Verknüpfung der Sensoren mit den Bewegungsmodulen, lassen sich ohne Aufwand schon einfache Abläufe programmieren.

Frei programmieren

Da das Powerbrain kompatibel zu Arduino ist, kann es grundsätzlich auch genau so programmiert werden. Was dazu noch fehlt, ist ein entsprechendes Update der Software, das derzeit noch „unter Hochdruck“ entwickelt wird. Mit der Verfügbarkeit dieser Möglichkeit wachsen die Möglichkeiten natürlich deutlich.

Pläne

Auf der Spielwarenmesse wurden bereits Modelle und Bausteine gezeigt, die im September auf den Markt kommen werden, aber abgesehen von diesen handfesten Plänen, ist auch für die Software noch einiges geplant. Neben der Öffnung des Systems für die freie Programmierung, ist das vor allem eine Community für die Tinkerbots-Nutzer (Tinkerbotter?). Diese sollen hier ihre eigenen Kreationen einbringen können, die dann auch per App zur Verfügung gestellt werden. Ob das in einer neuen Version der aktuellen App passiert oder ob es dazu eine eigene Community-App geben wird, ist noch nicht entschieden.

Einschränkungen

Ein paar Einschränkungen hat das System leider. So ist man bei den Farben der Modelle beschränkt, den roten Flitzer aus dem Video wird man selbst nicht nachbauen können, so lange es das Pivot-Modul nur in Grau gibt. Blau, Gelb, Grau und Rot – das sind die Farben der einzelnen Module, wobei die rote Farbe dem Powerbrain vorbehalten bleibt. Auch sind die Möglichkeiten der Verbindung mit Lego nicht so umfangreich, wie man es sich vielleicht wünschen würde, diese sind auf die Baustein-Adapter für die Würfel-Module beschränkt. Ein paar mehr Möglichkeiten über spezielle Cubies würden diese Verbindung noch etwas flexibler machen. Andererseits sind es oft solche Einschränkungen, die die Kreativität erst so richtig in Fahrt bringen.

Preise

Preislich bewegen sich die Tinkerbots-Sets nicht im unteren Segment, das ist angesichts der Technik, die darin steckt nicht überraschend. Die drei aktuell verfügbaren Sets sind für 169,95€ (Wheeler Set), 249,95€ (Advanced Builder Set) und 469,95€ (Sesoric Mega Set) zu haben. Angesichts der Möglichkeiten sind die Preise durchaus gerechtfertigt, es ist aber nicht auszuschließen, dass manche Eltern für das Geld lieber ein „richtiges“ ferngesteuertes Automodell anschaffen, da sich die Möglichkeiten von Tinkerbots nicht jedem auf den ersten Blick erschließen.

Fazit

Trotz der (noch) vorhandenen Einschränkungen ist Tinkerbots ein Spielzeug mit viel Potential und es ist den Machern zu wünschen, dass sie dieses Potential auch ausschöpfen können. Eine recht lange Liste von Awards, die das Unternehmen für ihr Robotics-System bereits einsammeln konnte sowie das sehr erfolgreiche Crowdfunding zum Start zeigen, dass auch andere diese Einschätzung teilen. Die Tatsache, dass ich noch während meines Besuchs auf dem Messestand Ideen für eigene Modelle im Kopf hatte, wird wohl dazu führen, dass ich mir in nicht allzu ferner Zukunft selbst so ein Set anschaffen werde – Tinkerbots ist eben für Kinder fast jeden Alters geeignet.