TiVo: Comeback mit Android TV Dongle?

In der Blütezeit von TiVo war das Gerät ein Synonym für das Aufzeichnen von Fernsehsendungen. Über die Fernbedienung konnte man Sendungen auswählen und auf einer integrierten Festplatte wurden diese dann abgespeichert. Noch bevor es Netflix, Amazon und Co. gab, konnte man also schon Serien nach Belieben anschauen – vorausgesetzt, man hatte sie aufgezeichnet. Das ist jetzt zwei Jahrzehnte her und die Dinge haben sich mittlerweile geändert. Doch TiVo ist nicht von der Bildfläche verschwunden. Stattdessen hat das Unternehmen den Plan, einen neuen Dienst namens TiVo Plus zu starten und setzt außerdem auf einen Android TV-Stick.

Die Aktie von TiVo ist seit den 2000er nur noch ein Schatten seiner selbst und so hängt der neue CEO von TiVo die Zukunft des Unternehmens an…. einen 50 Dollar Android TV-Dongle. Natürlich ist die Konkurrenz auf diesem Feld groß und die Idee wirkt nicht wirklich innovativ, doch um sich abzuheben, will TiVo eine eigene Marken- und kundenspezifische Version der Android TV-Schnittstelle anbieten, die mit dem Zugang zu seinem heimischen TiVo-Service gebündelt ist.

Das heißt, der Stick wird Kunden ansprechen, die nach neuer Hardware suchen, während der TiVo Plus Dienst für Kunden ist, die TiVo Hardware bereits verwenden. TiVo Plus wird Berichten zufolge Sendungen über Dienste wie Netflix, Hulu, Amazon Prime und YouTube hinweg empfehlen – ähnlich wie bei Apple TV. Das Ganze soll im Oktober auf den Markt kommen und für US-Haushalte, die noch TiVo-Produkte besitzen, ist der Spaß kostenlos. Dann, Anfang nächsten Jahres, wird TiVo den 50 Dollar Dongle für Android TV auf den Markt bringen, der natürlich auch mit TiVo Plus ausgestattet ist.

Es ist irgendwie schwer zu erkennen, welche Strategie das Unternehmen verfolgt. Es scheint ein Akt der Verzweiflung zu sein, der das Image von TiVo als Hardwareunternehmen stärken soll. So sehr TiVo auch in einem hart umkämpften Markt vorbeiziehen möchte, ich bin mir nicht sicher, ob das Unternehmen mehr Erfolg haben wird. Eine Alternative könnte sein, dass sie ihre Streaming-App einfach nur für Android TV im Ganzen starten würden.

via: androidpolice