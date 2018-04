Tödlicher Unfall: Tesla beschuldigt Fahrer und verteidigt “Autopilot”

Der US-amerikanische Autobauer Tesla hat eine weitere umfangreiche Stellungnahme zu einem tödlichen Unfall mit einem Model X abgegeben und kommt darin zu dem Schluss, dass der Fahrer die alleinige Verantwortung für den Unfall trage. Das Fahrzeug war mit aktiviertem Autopiloten in eine Fahrbahnbegrenzung geprallt, wurde von nachfolgenden Fahrzeugen erfasst und geriet in Brand. Der Fahrer, ein 38-jähriger Apple-Ingenieur, verstarb. Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hatte Tesla für eine erste Stellungnahme kritisiert und auf die laufenden Untersuchungen der Ermittler verwiesen.

Die Familie des Verstorbenen hatte darauf hingewiesen, dass der Mann mehrmals von Problemen mit dem “Autopiloten” des Fahrzeugs berichtet habe. Nach dem tödlichen Unfall meldeten sich mehrere Fahrer, die ein vergleichbares fehlerhaftes Verhalten ihrer Fahrzeuge in ähnlichen Situationen nachvollziehen können.

Mehrere von ihnen weisen darauf hin, dass es eine auffällige Häufung der Probleme nach den letzten Over-the-Air Updates des Systems gebe. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, dann wäre dies für Tesla äußerst problematisch und würde eventuell Fragen nach dem Zulassungsverfahren für die Fahrzeuge nach sich ziehen.

Die Stellungnahme Teslas im Wortlaut:

„We are very sorry for the family’s loss.

According to the family, Mr. Huang was well aware that Autopilot was not perfect and, specifically, he told them it was not reliable in that exact location, yet he nonetheless engaged Autopilot at that location. The crash happened on a clear day with several hundred feet of visibility ahead, which means that the only way for this accident to have occurred is if Mr. Huang was not paying attention to the road, despite the car providing multiple warnings to do so.

The fundamental premise of both moral and legal liability is a broken promise, and there was none here. Tesla is extremely clear that Autopilot requires the driver to be alert and have hands on the wheel. This reminder is made every single time Autopilot is engaged. If the system detects that hands are not on, it provides visual and auditory alerts. This happened several times on Mr. Huang’s drive that day.

We empathize with Mr. Huang’s family, who are understandably facing loss and grief, but the false impression that Autopilot is unsafe will cause harm to others on the road. NHTSA found that even the early version of Tesla Autopilot resulted in 40% fewer crashes and it has improved substantially since then. The reason that other families are not on TV is because their loved ones are still alive.“