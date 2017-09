Mehr als eine halbe Million elektrische PKW und Plug-in-Hybride wurden weltweit von Januar bis Juli 2017 verkauft. Während sich in Europa Renault, Nissan und BMW an die Spitze der Verkaufscharts setzen können, spielt Tesla die internationale Karte und profitiert u.a. von einer hohen Förderung der Elektromobilität in verschiedenen US-Bundesstaaten. Die Nummer eins im Ranking der Elektroauto-Hersteller setzte in den zurückliegenden Monaten rund 52.000 Fahrzeuge ab und bedient mit dem Model S und Model X vor allem die etwas betuchtere Klientel.

Auf Platz zwei folgt BMW mit 48.797 Fahrzeugen vor der chinesischen BYD Auto Company (Shenzhen) mit 46.019Elektroautos. Volkswagen hat im laufenden Jahr bislang 18.506 E-Autos absetzen können und bildet damit das Schlusslicht der Tabelle. Die Niedersachsen wollen wie beinahe alle internationalen Automobilhersteller ihre Marktstellung in den kommenden Jahren massiv ausbauen.

Platz Hersteller Σ Juli Σ 2017 1 Tesla 4884 51884 2 BMW 6600 48796 3 BYD 11217 46019 4 BAIC 5930 36081 5 Nissan 4139 33620 6 Toyota 4989 31909 7 Chevrolet 4513 27359 8 Renault 2622 22771 9 Zhidou 3796 22514 10 Volkswagen 2029 18506 Gesamt 50719 339459

Insbesondere BYD schickt sich an, in absehbarer Zeit den Spitzenplatz in der Tabelle zu übernehmen. Die Chinesen konnten zum vierten Mal in Folge in einem einzelnen Monat die meisten Fahrzeuge absetzen.

Quelle: ev-sales.blogspot.de via statista.com