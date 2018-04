Tor Messenger: Entwicklung nach zweieinhalb Jahren eingestellt

Fast zweieinhalb Jahre ist es her, dass ich über den Tor Messenger berichtet habe. Damals, 2015, startete man gerade die Arbeit an dem plattformübergreifenden Chatprogramm. Man wollte den gesamten Datenverkehr über Tor übertragen und so alle Chatgespräche nach dem OTR-Protokoll verschlüsseln.

Die Entwickler hatten das Ziel einen Chat-Client bereitzustellen, der eine Vielzahl von Netzwerken wie Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook und Twitter unterstützt. Dabei sollte das Interface weiterhin benutzerfreundlich gestaltet sein sowie eine Vielzahl von Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen bieten. Alles sollte so einfach wie möglich konfigurierbar sein, da man einen einfachen und sicheren Messenger-Dienst zur Verfügung stellen wollte.

Der Tor Messenger war für die Kommunikation über bestehende soziale Netzwerke gedacht. Im Prinzip bedeutet es, dass die eigenen Metadaten zwar von einem Server protokolliert werden können, die Verbindung zum Server aber nicht offengelegt wird. Sie findet nämlich anonym über Tor statt und ist dementsprechend verschlüsselt. Die Entwickler waren sich sicher, dass dies eine gute Alternative zu bereits bestehenden Lösungen ist.

Leider stellen sie den Support nach nun elf Beta-Versionen des Tor Messengers ein. In diese Entscheidung spielt mit rein, dass man sich damals entschieden hatte, den Tor Messenger auf dem plattformunabhängigen Messenger Instantbird zu basieren. Dieser wird jedoch von seinen Entwicklern nicht mehr länger unterstützt. Anschließend hat man versucht, die Chat-Funktionen auf Thunderbird zu portieren, leider war das mit der Benutzeroberfläche nicht so einfach.

Ein weiterer Grund ist die oben beschriebene Client-Server-Architektur. Die Entwickler befürchten, dass doch irgendwann nutzerrelevante Metadaten durch Leaks abgegriffen werden könnten. Auch wenn man mit Tor versucht, sämtliche Kommunikationen zu verschlüsseln, verraten Metadaten viel über den Menschen dahinter: Beispielsweise mit wem man in Kontakt steht, aus welchen Personen der Freundeskreis besteht, wie oft man mit diesen schreibt. Das widerspricht jedoch vollkommen der eigentlichen Idee des Messengers.

Der letzte ausschlaggebende Grund, dass der Tor Messenger eingestellt wird, sind die begrenzenten Ressourcen, die den Entwicklern zur Verfügung stehen. Es fehlt ihnen wohl an Zeit und auch an dem nötigen Personal, um allen Nutzeranfragen und Fehlerberichten gerecht zu werden. Letztendlich hat man sich dann entschieden, lieber die Entwicklung einzustellen, anstatt ein unfertiges Produkt zu veröffentlichen.

Den Blogeintrag der Entwickler könnt ihr hier lesen. Sie bedauern ihre Entscheidung und bieten den Nutzern direkt eine Alternative zum Nachschlagen an: CoyIM. Wen das Prinzip des Tor Messengers fasziniert hat, sollte dort mal vorbeischauen.

Quelle: torproject.blog