“Tote Mädchen lügen nicht”: Netflix entschärft Suizid-Szene

In diesem Sommer geht 13 Reasons why — deutscher Titel: Tote Mädchen lügen nicht — in die dritte Staffel. Netflix landete mit dieser Show einen Welthit und auch die dritte Staffel dürfte wieder ziemlich erfolgreich werden. Ich selbst halte die erste Staffel für das so ziemlich eindringlichste, was ich jemals in einem Serien-Format sehen durfte.

Kurz zusammengefasst für diejenigen, die mit dem Stoff der Serie nicht vertraut sind: Es geht um das Mädchen Hannah Baker, die Selbstmord begeht und auf sieben verschiedenen Kassetten 13 Gründe (und Schuldige) für ihren Suizid nennt. Sexuelle Belästigung und Vergewaltigung gehören dazu, ebenso Gewalt generell und auch Mobbing. Ungewöhnlich dabei ist, dass die Geschichte retrospektiv erzählt wird, also Hannah bereits tot ist zu Beginn der ersten Folge.

Es gab sehr viel Lob von allen Seiten, viele Serienkritiker applaudierten, natürlich aber auch die Zuschauer selbst: 2017 war “Tote Mädchen lügen nicht” die beliebteste Netflix-Serie der Deutschen, sogar noch vor “Stranger Things”.

Auch Experten fanden lobende Worte dafür, wie die Themen Selbstmord, Mobbing, Vergewaltigung etc. hier aufgearbeitet wurden, die Folgen wurden teils mit Warnhinweisen versehen, man nannte Informationsseiten für Betroffene und es gab auch eine begleitende Interview-Reihe, in denen noch einmal auf all diese schwierigen Themen eingegangen wurde.

Es gab aber auch sehr viel Kritik, in der es darum ging, dass einige Darstellungen (speziell die Selbstmord-Szene) junge Menschen triggern könnte und vielleicht zum Nachahmen animieren könnte. Spät hat Netflix sich jetzt entschieden, diese beanstandete Szene tatsächlich zu entschärfen.

Lange hat der Streaming-Riese sich damit auseinandergesetzt und ist letzten Endes zu dem Schluss gekommen, dass man auf medizinische Experten wie Christine Moutier von der American Foundation for Suicide Prevention hören sollte. Netflix erklärt via Twitter zwar auch, dass man zahlreiche Reaktionen von vielen Jugendlichen bekommen hat, die “13 Reasons why” als Hilfe betrachten — Hilfe beim Umgang mit den oft tabuisierten Themen wie Selbstmord und Depression und Hilfe dabei, sich anderen gegenüber diesbezüglich zu öffnen. Letzten Endes hält man es nun aber für klüger, die beanstandete Szene aus der ersten Staffel zu editieren und den Selbstmord der jungen Hannah weniger deutlich darzustellen.

An update on 13 Reasons Why If you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/YFusfLSWnK pic.twitter.com/XLYYYUxexx — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) July 16, 2019

Wenn ich böse wäre, würde ich Netflix jetzt unterstellen, dass man sich an diesem Punkt nicht wirklich einsichtig gezeigt hat bzw. seine Meinung geändert habe, sondern viel mehr auf einen günstigen Zeitpunkt gewartet hat, um Buzz für die kommende dritte Staffel zu erzeugen. Immerhin sind zwei Jahre seitdem vergangen und just jetzt — kurz, bevor in diesem Sommer Staffel 3 startet — meldet man sich nun mit dieser Entscheidung zu Wort.

Wie gesagt: Ich will es Netflix jetzt nicht unterstellen, aber vermutlich könnt ihr auch nachvollziehen, dass man auf diesen Schluss kommen kann. Mir persönlich hat die zweite Staffel zwar immer noch gut gefallen und sie ist immer noch sehr wichtig, weil sie schwierige Probleme der Jugendlichen thematisiert, an die erste Staffel kam sie allerdings nicht mehr heran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dritte Staffel hier nochmal die Dramatik, die Eindringlichkeit und die Qualität der ersten Season erreichen kann. Warten wir es ab — allerdings muss ich zugeben, dass mich jetzt die editierte Szene aus Staffel 1 fast neugieriger macht als die kommenden Folgen.

Habt ihr das Gefühl, dass euer Leben ausweglos ist und plagen euch vielleicht sogar suizidale Gedanken? Schnappt euch jemanden zum Reden! Vertraut euch Freunden oder Familie an – eine Situation ist niemals so bedrohlich, dass sich nicht ein deutlich besserer Weg findet als ein Selbstmord. Also – seid laut! Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und für jedermann 24/7 erreichbar unter den Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Diese Telefonate tauchen übrigens weder im Einzelverbindungsnachweis noch auf der Telefonrechnung auf. Alternativ erreicht ihr die Seelsorge auch nach einer kurzen Anmeldung im Chat oder per Mail!

