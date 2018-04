„Touching Masterpieces“: Kunstgalerie mit haptischer VR für Blinde

„Bitte nicht anfassen.“ Diesen Satz liest man normalerweise überall in Kunstgalerien. Doch die Kunstaustellung „Touching Masterpieces“ legt den Fokus genau darauf. Denn die Nationalgalerie Prag möchte Menschen mit Sehbehinderung die Möglichkeit bieten, Kunstwerke auf eine neue Art und Weise zu erleben. Da sie nicht in der Lage sind, Skulpturen zu betrachten, muss diese Erfahrung auf einem anderen Sinn aufbauen.

Die Lösung heißt Virtual Reality. Aber nicht so, wie wir es von einem entsprechenden Headset kennen. Am immersivsten kann eine virtuelle Welt werden, indem wir das Gesehene auch fühlen. Dies kann mit Hilfe von Ganzkörperanzügen oder Handschuhen wie den HaptX geschehen und genau diese haptische Ebene der VR macht sich die Kunstgalerie zu Nutze.

Aus dem Vorhaben ist eine Kooperation zwischen der Prager Galerie und dem spanischen Startup NeuroDigital entstanden, die im Jahr 2015 ihre haptischen Handschuhe Gloveone über Kickstarter finanzierten. Unterstützt wurde das Ganze noch von dem Netzwerk Geometry Prague und der Leontinka Foundation für sehgeschädigte Kinder.