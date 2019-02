Trump fordert eine Mauer – will aber eigentlich Israels smarte Zäune

Trump will eine Mauer! Das war sein größtes Wahlversprechen und es zeichnet sich schon lange ab, dass es ihm mit der Umsetzung dieses Versprechens wahrlich nicht leicht gemacht wird. Ihr erinnert euch noch an den letzten Shutdown der US-Regierung. Ein weiterer wurde jetzt abgewendet dank eines Kompromisses, bei dem die Demokraten sich deutlich mehr als Gewinner fühlen dürfen im Vergleich zu US-Präsident Trump. Übrigens hat sich auch Nicole heute mit dem Shutdown beschäftigt.

Lediglich etwa ein Viertel dessen, was er eigentlich an Finanzmitteln gefordert hat, bekommt er nun tatsächlich und das reicht hinten und vorne nicht, um eine hohe Betonmauer zu errichten, wie sie sich Trump vorstellt und wie sie die komplette Südgrenze der Vereinigten Staaten zieren sol. Damit es doch noch irgendwie klappt, ist Trump jedes Mittel recht. Jetzt überlegt er, in den USA den Notstand auszurufen, denn auf diesem Weg besteht zumindest die Möglichkeit, dass er das fehlende Geld aus anderen Töpfen nehmen kann.

Wie auch immer die Nummer ausgeht: Trumps Problem liegt ganz woanders. Es geht nämlich schon lange nicht mehr darum, Migranten davon abzuhalten, im Süden illegal ins Land einzureisen. Stattdessen geht es nur noch um den Begriff “Mauer” und das von Trump gegebene Versprechen, dass diese Mauer definitiv kommt. Er muss sie seinen Wählern geben, sonst brennt der Baum. Davon, dass Mexiko das Teil bezahlt, hat er sich schon längst verabschieden müssen, mit dem Rest will er natürlich nicht auch noch einknicken.

Die Crux dabei: Die Demokraten haben noch nicht einmal was dagegen, dass die Südgrenze besser geschützt wird und es gäbe sogar Möglichkeiten, das mit weniger Geld als die von Trump veranschlagten knapp sechs Milliarden US-Dollar zu bewerkstelligen. Er will es aber nicht hören, weil es auf einen Zaun, auf bessere Technologie und aufgestocktes Personal hinauslaufen würde und nicht auf die gute, alte Mauer.

Es ist zu einem großen Teil sehr unwegsames Gelände, was eine Mauer nicht nur unsinnig macht, sondern zudem unnötig viel Geld verschlingt. Dazu kommt noch, dass man Trump längst erklärt hat, dass die Migranten nicht irgendwo illegal über die Grenzen schleichen und über Zäune klettern. Stattdessen verstecken sich die illegalen Einwanderer in LKWs mit doppelten Böden — und diese LKWs fahren ganz regulär und legal in die USA. Eine Mauer kann keine illegalen Einwanderer aufhalten, wenn diese über legale Grenzkontrollen in die USA gelangen.

Trump blickt auf Israel

Noch absurder wird es, wenn man sieht, wie Trump immer und immer wieder auf die guten, sicheren Grenzen Israels verweist. Ihm schwebt vor, dass man mindestens so eine sichere Grenze haben möchte wie die Israelis, am besten sogar eine noch besser gesicherte. Das klingt allein schon deswegen schräg, weil man die Situation und die Lage der jeweiligen Länder nicht im Ansatz miteinander vergleichen kann.

Da ist auf der einen Seite Israel mit einer reellen Gefahrensituation, die durch verschiedene Nachbarn droht. Libanon, Syrien, Ägypten, Jordanien, Gaza und das Westjordanland sind diesbezüglich allesamt brisant und machen die Sicherung der israelischen Grenzen zu einer äußerst anspruchsvollen Aufgabe. Die USA hingegen wollen lediglich illegale Einwanderung bei einem einzigen Nachbarn unterbinden. Selbst Donald Trump sollte merken, dass der Vergleich hinkt.

Durch die ständige Gefahrenlage hat Israel massive Fortschritte bei der Grenzsicherung gemacht bzw. machen müssen. Das funktioniert, denn Trump verweist darauf, dass diese Grenzen in Israel zu 99,9 Prozent funktionieren. Logisch, dass er das auch will. Blöd nur für ihn: Er redet von einer Mauer, die Israelis hingegen vertrauen aber zumeist auf Zäune.

Trump versucht also die Quadratur des Kreises: Er will die bessere Technologie, die die Zäune versprechen, will aber auch die altmodische Mauer, von der mittlerweile Generationen von Experten verschiedenen US-Präsidenten abgeraten haben.

Was macht die israelischen High-Tech-Zäune so effektiv? Mit Sicherheit die Erfahrung und der damit verbundene technische Fortschritt. Israel setzt nämlich auf wirklich smarte Zäune und erprobt neue Technologien auch direkt an den Grenzen — weil sie es müssen.

Da unterschiedliche Nachbarländer, unterschiedliche Probleme und unterschiedliches Gelände komplexe Strategien erfordern, sieht die israelische Grenze auch nicht überall gleich aus. Mal reichen hohe Mauern, meistens sind es aber eben Zäune, gerne mit elektronischer Unterstützung. Dazu gehören Bodenradars, elektrooptische Kameras, elektromagnetische Sensoren und Drohnen, die durch die Luft patrouillieren. Teilweise wird sogar nur elektronisch gesichert, sprich: ohne Mauern und Zäune, teilweise gibt es Barrieren, die nicht nur aus hohen Mauern bestehen, sondern zudem 2,5 Meter in den Boden hineinragen.

Das, was Trump in seinem Land konkret vorschwebt, trifft in Israel aber nur auf einen sehr kleinen Teil der Grenze zu, nämlich lediglich auf zehn Prozent der Grenze zum Westjordanland. Dort steht also tatsächlich so ein Beton-Ungetüm, wie es Trump in den USA gerne sehen würde, aber Israel hat dort eben auch mit anderen Problemen zu kämpfen: Teils sind Messerstecher über die Grenze gekommen und griffen Zivilisten an, zum anderen überquerten Busse mit tödlicher Bomben-Fracht diese Grenze. Genau bei so einem Szenario funktioniert eine Betonmauer.

Der restliche Erfolg Israels Grenz-Strategie — also genau die sichere Grenze, die Trump sich auch wünscht — hängt mit smarten Zäunen zusammen und beweist, dass es nicht mehr Betonmauern sind, die ein Land schützen können. Schon gar nicht, wenn die Gefahren so mannigfaltig sind wie in Israel.

Fassen wir also zusammen, dass Trump zumindest begriffen hat, dass Israel bei Technologien zur Grenzsicherung die Nase deutlich vorn hat. Das ist ja schon mal was. Er versteht aber nicht, dass die Beton-Grenze, die er plant, weder das Mittel ist, welches Israels Grenze so sicher macht, noch das richtige Instrument für die US-Grenze darstellt. Er versteht nicht, dass unnötig Geld aus dem Fenster geworfen wird und er versteht nicht, dass die smarten und beton-losen High-Tech-Alternativen schlicht effektiver sind. Abschließend kapiert er nicht, dass das Gros der illegalen Einwanderer nicht über Zäune und Mauern klettert, sondern versteckt in LKWs über reguläre Grenzübergänge die USA betritt.

Immer, wenn ich sehe, dass das, was Trump möchte, so haarsträubend mit der Realität und Machbarkeit kollidiert, stelle ich mir die Frage, wieso ihn seine Republikaner-Freunde da nicht ein wenig bremsen. Wenn die Demokraten hingegen pfiffig wären, würden sie einfach einen ganz anderen Vorschlag machen: Jau, Trump — Du kriegst Deine 5,7 Milliarden US-Dollar! Aber anstelle einer Betonmauer stellst Du neue Grenzbeamten ein und setzt auf elektronisch unterstützte Grenzen. Meiner Meinung nach sollte das allemal mehr Effekt haben als so eine Schwachsinns-Betonwand. Könnt ihr euch vorstellen, dass er weiter auf seinem Wahlversprechen beharrt? Oder wäre es tatsächlich möglich, ihn davon zu überzeugen, dass andere Technologien echt weiter sind?

via USA Today