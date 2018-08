Trump schimpft über Google – Google reagiert und entlarvt ihn

Was genau stimmt eigentlich nicht mit diesem US-Präsidenten? Ja, okay — das war eine rhetorische Frage, so viel Zeit hat schließlich niemand von uns. Seit geraumer Zeit wettert er gegen die Medien (außer die ihm sehr gewogenen Fox News, ist klar) und wie gewohnt stört es ihn dabei nicht, dass er gegen die vermeintlichen „Fake News Medien“ selbst mit Fake-News vorgeht und auch die Tonart nicht die ist, die man als eines US-Präsidenten würdig bezeichnen könnte.

Jetzt hat er sein Jagdgebiet ausgeweitet und sich neben den Medien auch Internetkonzerne wie Facebook, Twitter und vor allem Google vorgeknöpft. Er ist der Meinung, dass er dort beteiligt wird und Google hat er den konkreten Vorwurf gemacht, dass es seit vielen Jahren stets die jährlichen „State of the Union“-Reden — also die Reden zur Lage der Nation — von Barack Obama prominent auf der Startseite der Google-Suche promotet hätte, diese Tradition aber just bei Trumps Reden unterbrochen habe. Um diese Anschuldigung mit Belegen zu unterfüttern, hat Donald Trump sogar eigens ein Video über seinen Twitter-Kanal veröffentlicht. Seht selbst:

Dort sieht man, schön ausgeschmückt mit dem schmissigen Hashtag #StopTheBias, diverse Screenshots aus vergangenen Jahren, in denen Google auf die Obama-Reden hinweist, nicht jedoch auf die von Donald Trump.

Google hat nun auf diese Anschuldigungen reagiert und nicht nur das: Zusätzlich hat man Donald Trump und sein Team entlarvt, selbst Fake-News zu verbreiten in diesem Fall. Google weist in einer Stellungnahme an BuzzFeed News nämlich auf zwei Punkte hin:

Anstatt von zwei Terminen gab es lediglich einen Termin, an dem Trump eine Rede zur Lage der Nation gehalten habe – das andere war lediglich eine normale Kongressansprache und die wurde in der Tat nicht bei Google promotet, wie bei Barack Obama auch schon nicht. Die tatsächliche Rede zur Lage der Nation wurde in der Tat auf google.com ganz normal wie immer promotet, wozu es auch in der Wayback Machine die passenden Belege gibt.

Wenn Trump also Screenshots postet, dann kann das nur bedeuten, dass da entweder Magie am Werk ist, wenn dort kein Hinweis zur SOTU zu sehen ist, oder jemand hat hier die Fakten ein wenig manipuliert. Darüber können wir jetzt diskutieren, ob das Trumps Leute waren, oder ob sie lediglich auf einen Fake-Screenshot hereingefallen sind.

Aber es wird noch ein wenig peinlicher für den US-Präsidenten: Auf dem nächsten Bild seht ihr noch einmal einen Screenshot aus dem Trump-Video. Vergleicht den Google-Schriftzug dort einmal mit dem Schriftzug im Bild oben und ihr werdet feststellen, dass das Logo unterschiedlich ist. Im September 2015 hat Google das geändert, so dass es unmöglich sein kann, dass auf einem Screenshot von Januar 2016 plötzlich wieder die alte Schriftart auftaucht.

Was sagt uns das? Nicht nur, dass Donald Trump auch gegenüber Google, Facebook und Twitter nicht vor Falschaussagen zurückschreckt, um seine Fangemeinde bei Laune zu halten. Zudem ist er auch tatsächlich dämlich genug zu glauben, dass solche Tricksereien im Internet nicht in Windeseile aufgedeckt werden.

Da wären wir jetzt aber wieder bei den Filterblasen-Problemen, über die ich ja auch schon vorgestern bezüglich Facebook schrieb. Diejenigen, die schon längst wissen, was dieser Präsident für eine Mogelpackung ist, erhalten einen weiteren Beleg, während alle Trump-Fans auch diese Fakten wieder gekonnt ignorieren werden. Ein trauriges Spiel, findet ihr nicht?

via TechCrunch