Tu es, Lenovo: Bring uns das Motorola RAZR mit faltbarem Display

Nokia bzw. HMD Global macht es vor: Manchmal gibt es für ein Handy einen zweiten Frühling. Im letzten Jahr überraschten die Finnen beim MWC, als sie kurzerhand eine Neuauflage des Uralt-Handsets namens Nokia 3310 vorstellten. Es handelt sich dabei um ein Feature Phone, welches optisch dem Original ziemlich ähnelt, mehr auf der Pfanne hat, aber natürlich deutlich weniger leistet als ein Smartphone.

Dieses Jahr hatte man mit dem Nokia 8110 ein ähnliches Retro-Handy im Programm. Auch das sorgte wieder für Aufsehen und auch hier handelt es sich wieder um ein Feature Phone, welches mehr leistet als das Original aus den Neunzigern.

So richtig ernst nehmen kann man das natürlich nicht und vermutlich tut man das bei HMD Global auch nicht. Es gibt immer eine Menge Aufmerksamkeit, aber in der Praxis greifen doch die Leute hierzulande dann doch eher zu den stärkeren Smartphones. Klar: Als Zweit-Gerät oder als Einsteiger-Modell für den Nachwuchs kann man so eine Gurke vielleicht gut einsetzen, viel mehr aber eben auch nicht.

Spannend würde es meines Erachtens dann werden, wenn sich die Hersteller der ikonischen Designs von Mobiltelefon-Klassikern annehmen, gleichzeitig aber auch anstelle eines „Dumb“-Phones ein leistungsstarkes Handset bauen. Also die Technik von heute mit dem Design vergangener Tage kombinieren.

Gut möglich, dass Lenovo das erste Unternehmen sein wird, welches diesen Weg geht. Die Chinesen sind bekanntlich mittlerweile für die Marke Motorola verantwortlich, bringen dort auch feine Geräte heraus, aber keines dieser Smartphones hat auch nur annähernd den Kult-Charakter früherer Zeiten.

Schon vor einiger Zeit deutete man an, dass eine Rückkehr der legendären RAZR-Mobiltelefone nicht auszuschließen wäre, auch wenn es dafür keine konkreten Pläne gab. Am Rande des Mobile World Congress bestätigte Lenovos CEO Yuanqing gegenüber TechRadar, dass man sowas durchaus auf den Zettel habe — und es mitunter sehr schnell gehen könnte damit:

With the new technology, particularly foldable screens, I think you will see more and more innovation on our smartphone design. So hopefully what you just described [the Motorola Razr brand] will be developed or realized very soon. Yang Yuanqing, CEO Lenovo

Und genau da will ich einhaken und den guten Mann bestärken: Ja, macht es bitte — erweckt die RAZR-Klapp-Handys wieder zum Leben bzw. haucht ihnen komplett neues Leben ein. Ich finde die Idee von Nokia bzw. HMD Global unendlich sympatisch. Also so alte Legenden wieder neu aufzulegen.

Aber man kann die Nummer eben noch ein bisschen konsequenter spielen und starke Technik unter der Haube verbauen. Genau das deutet der Lenovo-Boss an, wenn er die faltbaren Screens erwähnt. Niemand würde heute ein Klapp-Handset benötigen, bei dem sich nach dem Aufklappen ein kleines Display und eine Tastatur offenbart.

Aber was, wenn man so einen neuen RAZR-Hobel aufklappt und sich dort dann ein faltbares Display zu voller Größe entfaltet? Wir erwarten schon faltbare Displays in Smartphones von Samsung und Huawei, daher dürfen wir davon ausgehen, dass auch andere Unternehmen in diese Richtung denken und vielleicht schon entsprechende Pläne in der Schublade haben.

Das bedeutet, dass wir viele spannende Konzepte zu sehen bekommen werden, weil bei dieser neuen Technologie auch erst mal wieder die Grenzen ausgelotet werden müssen. Nicht alles, was machbar ist, bringt den Nutzern auch automatisch einen Mehrwert. Deshalb denke ich, dass wir in den nächsten Jahren auch sehr ungewöhnliche Modelle zu sehen bekommen.

Wieso also nicht direkt einen Klassiker aus dem Hut zaubern wie das RAZR V3, bei dem das Aufklappen eh schon Teil des Konzepts ist? Nostalgiker könnten sich ebenso drauf stürzen wie diejenigen, die heiß auf die neue Technik sind. Vorausgesetzt natürlich, dass auch der Rest des Smartphones was taugt und eine Klapp-Funktion mit einem faltbaren Display auch tatsächlich einen Mehrwert bietet.

Details sind noch nicht bekannt, so dass wir derzeit noch mehrere Optionen haben bei dem, was da bei so einem RAZR-Reboot zu erwarten wäre.

Es gibt eine Neuauflage eines Feature Phone, ähnlich wie es HMD Global macht.

Es gibt eine Neuauflage in Form eines technisch starken Smartphones mit faltbarem Display.

Es gibt ein völlig neues Smartphone, das die RAZR-Reihe und das Klapp-Prinzip weiterführt.

Für meinen Geschmack wäre es schon das spannendste, wenn sich Lenovo dafür entscheidet, ein altes RAZR-Phone im modernisierten Design und mit ordentlicher Technik entwerfen könnte. Hoffen wir mal darauf, dass Lenovo hier tatsächlich schon sehr konkrete Pläne hat und wir demzufolge vielleicht schon mal Genaueres zu einem solchen RAZR-Comeback sagen können.

Quelle: TechRadar