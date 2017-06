Der Mai macht alles neu, der Juni wohl alles nach. Nach der News über die Snapchat-Skype-Fusion kommt hier der nächste Beitrag zum Thema: Keine eigenen Ideen haben. Es scheint irgendwie angesagt zu sein, allen existierenden Sprachassistenten einen eigenen Körper in Form eines Lautsprechers zu geben. Erst letztens wurde ja Invoke mit Cortana-Integration vorgestellt. Laut Bloomberg bringt nun auch Apple einen sprachgesteuerten Siri-Lautsprecher an den Start, dessen Konzept wohl auf der kommenden Entwicklerkonferenz (WWDC 2017) des Unternehmens präsentiert werden könnte. Das Produkt selber wird gegen Ende diesen Jahres erwartet.

Allerdings soll sich Apples Gerät von anderen Konkurrenzprodukten, wie beispielsweise dem Amazon Echo oder Google Home, abheben. Man möchte hier nämlich den Fokus auf den Sound legen und so soll der Siri-Lautsprecher über Virtual Surround Sound verfügen. Dieser soll lauter und klarer sein, als bei der Konkurrenz. Laut Bloomberg überlegt Apple momentan auch noch, ob Sensoren eingebaut werden sollen, die die Raumakustik messen und den Klang dahingehend automatisch anpassen. Ob diese dann wirklich im finalen Produkt zu finden sind, ist aber noch unklar.

Wie bei allen Apple Produkten wird auch dieser Lautsprecher ins Ökosystem eingebunden und in Zukunft natürlich auch über die Apple-Dienste verfügen. Dazu gehören AirPlay, HomeKit, iCloud und Apple Music. Wer aktuell ein Apple TV oder iPad nutzt, um seine Heimautomatisierung per HomeKit zu kontrollieren, der soll das zukünftig mit dem Siri-Lautsprecher tun können. Befehle für To-Do-Listen, Termineintragungen und das Nachrichtenverschicken können dem Siri-Lautsprecher auch mitgeteilt werden. Dieser soll sogar iMessage und WhatsApp-Nachrichten vorlesen.

Über das Design des Gerätes ist noch nicht viel bekannt. Höchstwahrscheinlich hält Apple aber auch hier an der Touch-Bar fest. Ein allumfassendes Display, wie beim neuen Alexa Knight, wird wohl nicht vorhanden sein. Das Sound-Feature wird also im Vordergrund stehen, was sich auch im Aussehen wiederspiegeln wird. Ich stelle mir einen klassischen Lautsprecher mit Touchleiste vor.

Wir dürfen also gespannt sein, was Apple auf der diesjährigen WWDC vorstellen wird. Für den Siri-Lautsprecher wird das Unternehmen, laut Bloomberg, auch eine Programmierschnittstelle für Drittanbieter bereitstellen, um deren Dienste auch dort anzubieten.

Einzige Frage, die für mich offen bleibt: Brauchen wir noch so ein Produkt? Reichen Google Home, Amazon Echo und Invoke nicht schon aus? Klar, Apple hat erkannt, dass sich immer mehr Leute solche Geräte ins Wohnzimmer stellen. Man möchte mitfahren im Hype-Train und allen Fans da draußen, eine Alternative mit Apfellogo präsentieren.

Ich denke man muss sich hier die Frage stellen, was Apple mit dem Produkt erreichen will. Sollen neue Käufer angesprochen werden oder vielleicht doch die bereits bestehende Zielgruppe? Ich schätze, dass eher letzteres zutrifft. Denn Apple baut mit ihrer Ökosystemspezialisierung einen goldenen Käfig auf, in den man sich für viel Geld einsperren lassen kann und nur sehr schwer wieder herauskommt. Mein Wunsch wäre, dass solche Unternehmen mal über den Plattform-Tellerrand hinausschauen und weiter denken, erst dann macht solch ein weiteres Gerät Sinn, da es offen für alle sein kann. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und die anderen nicht daran teilhaben lässt, ist das weder nutzerfreundlich noch zeitgemäß.

via: bloomberg