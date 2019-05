Twitter, Instagram und Co.: Wie sieht eine Welt ohne Likes aus?

Das Problem ist auch Twitter und Instagram bewusst. Auf der Bühne der TED-Konferenz im April sagte Twitter-CEO Jack Dorsey, wenn er Twitter noch einmal erfinden würde: “Ich glaube nicht, dass ich überhaupt “Likes” kreieren würde”. Um neue Funktionen für die App zu testen, gibt es eine Prototypapp von Twitter, die sich twttr nennt. Die App ermöglicht es Nutzern, Tweets in einem engeren Design zu lesen, ohne sich von Metriken wie der Anzahl der Likes und Retweets ablenken zu lassen. Der Nutzer kann sie aber auf Wunsch wieder sichtbar machen.

Das Team von Instagram scheint auch über den sozialen Druck nachzudenken, den Likes erzeugen. Ein interner Prototyp von Instagram schaltet die Zahl der Likes ganz ab. Stattdessen steht dort nur noch, dass der Beitrag von einem “Freund und vielen mehr” geherzt wurde. Dieses Design soll vor allem den Druck der Zahlen und dem damit stattfindenden Vergleich reduzieren.

Das Likegame auf diversen Social Media Seiten führt mittlerweile auch zu psychologische Wirkungen. Was passiert also, wenn Freunde den eigenen Beitrag nicht liken? Dazu hat die Professorin für Informatik, Jen Golbecks, an der University of Maryland’s College of Information Studies geforscht. Ihr Hund verstarb vor ein paar Jahren und sie nahm auf Facebook mit Bildern von ihm Abschied. Stunden vergingen und keiner ihrer Freunde likte ihren Beitrag. Sie war verwirrt, machte sich Gedanken, was passiert sein könnte. Am Ende stellte sich heraus, dass sie den Post auf privat gesetzt hatte, sodass keiner ihrer Freunde ihn sah. “Ich denke nicht, dass das Verhalten schlecht oder oberflächlich ist. Wir wollen, dass die Leute uns mögen.”, sagte sie.

Das Anzeigen von Likes hat also Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite erhöhen sie den sozialen Druck, man sieht aber auch sofort, was dem eigenen Publikum gefällt und was nicht. Dann hilft es dem Algorithmus, zu entscheiden, was relevant sein könnte und spült einem nicht jedes Bild von Hans und Kunz in die Timeline. Was passiert aber mit Influencer-Marketing? Likes sind überhaupt der Grund, warum es Influencer gibt. Unternehmen bezahlen diese Personen, weil sie wissen, dass eine bestimmte Menge an Leuten ihre Bilder sieht. Wenn Likes nicht mehr angezeigt, also nicht mehr messbar sind, verlässt man sich dann nur noch auf die Follower einer Seite? Aber auch das ist trügerisch, denn Abonnenten kann man sich bekanntlich kaufen.

Ich bin gespannt, was sich im Social Media Bereich tut und wie man mit dem sozialen Druck umgehen mag, der dort herrscht. Fest steht, dass sich viele Leute von den dortigen Likes und der “Anerkennung” abhängig machen und das muss endlich aufhören!

via: fortune