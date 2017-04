Uber App: Kunden ausspioniert, Apple ausgetrickst

Der Fahrdienst Uber ist in wenigen Jahren sehr groß geworden, hat allerdings zuletzt wiederholt nur mit ausschließlich negativen Schlagzeilen auffallen können, die den Ruf des Unternehmens schwer beschädigt haben. Jetzt kommt wieder eine dazu, die erneut bestätigt, dass der Uber-CEO Travis Kalanick nahezu alles dafür tut, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen, auch wenn es mal nicht-erlaubte Vorgehensweisen benötigt.

In diesem jetzt bekannt gewordenen konkreten Fall von Anfang 2015 berichtet die New York Times, dass sich Uber gleich doppelt bei Apple in die Nesseln gesetzt hat. Zunächst einmal habe man Uber-Nutzer über die App identifiziert und getaggt – und das auch, nachdem diese die App wieder deinstalliert hatten. Dieses sogenannte Fingerprinting – so erklärt Uber jetzt – soll aber nicht dazu gedient haben, seine Nutzer auszuspionieren, sondern um vor Missbrauch zu schützen.

Wird ein iPhone geklaut, könnten Diebe – zusammen mit geklauten Kreditkartendaten – den Uber-Dienst nutzen, um teure Fahrten zu buchen. Danach könnte man das iPhone einfach neu aufsetzen und diese Masche erneut durchziehen. Zusätzlich wollte man durch das Fingerprinting auch Benutzer davor bewahren, dass ihnen ihre Accounts gestohlen werden können.

Diese Vorgehensweise ist aber so nicht zulässig und würde normalerweise dazu führen, dass eine App aus dem App Store fliegt bzw. gar nicht erst zugelassen wird. Und da kommt dann auch der zweite Grund ins Spiel, aus dem Apple sauer auf Uber war: Per Geofence um Apples Konzernzentrale in Cupertino hat Uber dafür gesorgt, dass dortige Mitarbeiter des Unternehmens von dieser Vorgehensweise nichts mitbekamen.

Aufgefallen wäre es laut NYT schließlich Mitarbeitern Apples, die nicht in Cupertino ansässig waren. Ziemlich schlitzohrig von Kalanick, das mutwillig vor Apple verschleiern zu wollen und schließlich war das auch der Grund, wieso Tim Cook persönlich den Uber-CEO zu sich zitiert hat. Es stand im Raum, dass die Uber-App komplett aus dem App Store fliegt, sollte das Unternehmen die App nicht entsprechend anpassen.

Was das bedeutet hätte, wenn alle iPhone-Nutzer nicht mehr in der Lage wären, Uber-Autos zu buchen, könnt ihr euch ja denken. Dementsprechend reagierte der Fahrdienst dann auch und passte die App so an, dass sie nun mit Apples Richtlinien korrespondiert.

via heise.de