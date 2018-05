Der zuletzt heftig in die Kritik geratene Fahrdienstleister Uber will nach Aussage seines CEOs die Google-Tochter Waymo davon überzeugen, dass zukünftig selbstfahrende Autos in der Flotte des Unternehmens zum Einsatz kommen. Dara Khosrowshahi hofft, dass sich das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Konkurrenten (naja, nicht wirklich “Konkurrenten”) so weit entspannen werde, dass man hierüber sprechen können.

Uber hatte vor dem Hintergrund eines vorläufigen Untersuchungsberichts der Verkehrsaufsichtsbehörde NTSB scharfe Kritik für die eigene Software einstecken müssen, die momentan in einigen Autos zum Einsatz kommt. Ein “selbstfahrendes” Testfahrzeug von Uber hatte eine 49-jährige Passantin angefahren, die Frau verstarb. Die Ermittler kamen zu einem vorläufigen Fazit, das man getrost als Totalversagen aller eigentlich wichtigen Abläufe interpretieren kann.

Waymo wiederum hatte unlängst bekanntgegeben, dass man in den kommenden Jahren u.a. mit Jaguar kooperieren wolle. Die Briten werden eine Flotte von mehreren tausend vollelektrischen I-PACE mit der Technologie und Software von Waymo ausstatten.