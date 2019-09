Uber will sein Bussystem in Lagos, Afrika anbieten

Uber arbeitet an Plänen zur Entwicklung eines Bussystems für Lagos. Lagos ist eine festgefahrenen afrikanische Metropole mit über 20 Millionen Einwohnern und nun hat sich das Unternehmen mit Verkehrsbetrieben aus der Stadt getroffen, die Terminals der neu eingeführten intelligenten Stadtbusse besichtigt und Pläne für eine Zusammenarbeit besprochen.

Die Entwicklungen sind Teil von Ubers Plan, seine Machtstellung im Bereich der Mobilität weiter auszubauen. Man will sich außerdem den aktuellen Fortbewegungsmitteln annehmen. In Kampala werden beispielsweise boda-boda-Motorrädern gefahren und dreirädrige Tuk-Tuks gibt es in Dar es Salaam. Solche schnellen und kostengünstigen Optionen für kraftstoffsparende Fahrzeuge will Uber in sein Angebot aufnehmen. Das Unternehmen arbeitet auch mit Verkehrsbetrieben in einigen Städten zusammen, um den Zugang zu den Verkehrsmitteln zu verbessern, sowie Autos und Staus zu reduzieren.

Nun sollen aber erstmal Busse von Uber in Lagos eingeführt werden, denn Millionen von Menschen sind täglich auf sie angewiesen. In Lagos wurden bis 2015 etwa 80% der gesamten täglichen Passagierfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt – dabei vorwiegend mit Bussen. Uber möchte den Transport jedoch einfacher gestalten. Sie können beispielsweise Echtzeit-Transitinformationen und bargeldloses Ticketing in den Lagos-Bussen anbieten. Der Verkehr in der Stadt ist, gelinde gesagt, schwierig. Die Verkehrsführung, schlechte Straßen und dreiste Fahrer erschweren den Straßenverkehr. Es gibt auch noch keine moderne Straßenbahn in der Stadt, obwohl man gerade eine baut.

“Ich denke, der Bus wird sich als Wendepunkt für Lagos erweisen und wird offensichtlich sehr dringend benötigt.” Ubers General Manager für das subsaharische Afrika Alon Lits

Uber hat ähnliche Experimente in Städten wie Denver gestartet, wo Pendler Bus- und Bahnfahrten mit einem In-App-Ticketing-Service kaufen, buchen und bezahlen können. Sechs Jahre nach dem Start in Afrika hat Uber seine Geschäftsmodelle ständig an die Bedürfnisse der lokalen Märkte im Wettbewerb mit Konkurrenten angepasst. So spielten beispielsweise afrikanische Städte, angeführt von Nairobi und Lagos, eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der globalen Strategie von Uber beim Thema Bargeld.

via: qz