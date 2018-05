Microsoft hat auf der diesjährigen Build 2018 zwei Geschäftsanwendungen vorgestellt, mit denen der Einsatz von Mixed Reality und der Hololens in der Produktion demonstriert wird. Als Partner beim Einsatz der Technologien kommen ausgerechnet der deutsche Automobilzulieferer ZF und thyssenkrupp Aerospace zu Wort, was den ein oder anderen über Deutschlands Rückständigkeit “meckernden” Experten verwundern dürfte. Ab dem 22. Mai sollen die Anwendungen auch für andere Unternehmen und Anwender zur Verfügung stehen.

Die Anwendungsbezeichnung “Remote Assist” ist mehr oder weniger selbsterklärend. Das Programm soll es in Kombination mit der Hololens ermöglichen, einem Anwender die eventuell benötigte Hilfe vor Ort zuteil werden zu lassen, während er dabei immer noch die Hände frei hat und das eigentliche “Problem” vor Augen hat.

Microsoft Remote Assist kombiniert in diesem Fall die Möglichkeiten, die ein Heads-Up Display, Videotelefonie, das Teilen von Bildern und Grafiken und Mixed Reality bieten. Auf diese Weise kann ein u.U. weit entfernt sitzender Experte – z.B. ein Wartungsingenieur – einem Facharbeiter eine unmittelbare Hilfestellung geben, falls es zu Fragen kommt. Im umgekehrten Weg kann ein Ingenieur wesentlich aussagekräftigere Rückmeldungen u.ä. direkt aus der Produktion erhalten.

Eine der Prämissen bei der Entwicklung der Anwendungen war die Steigerung der Effizienz. Wer sich mit modernen Produktionsanlagen auskennt weiß, dass sowohl die Zeit als auch ein reibungsloser Produktionsablauf kritische Faktoren sind und kleinste Fehler eine ganze Produktion zum Stillstand bringen können. Bis ein Wartungsingenieur oder -team vor Ort ist können Stunden vergehen und die “klassische” Fernwartung stößt bei erklärungsbedürftigen Problemen ebenfalls an ihre Grenzen.

Was über den konkreten Anwendungsfall hinaus interessant ist: Microsoft setzt mit der zugrundeliegenden Plattform Azure auf das, was man heutzutage als “Ubiquitous Computing” bezeichnet. Bei der Nutzung und Verarbeitung von Informationen wird konsequent davon ausgegangen, dass die dafür notwendigen bzw. optimalsten Geräte – in diesem Fall z.B. eine Hololens – vorhanden sind. Ein umständlicher “Umweg” über z.B. einen PC, über den man im konkret gezeigten Fall nun eventuell Bilder übertragen könnte, entfällt.

Das ist die konsequente Fortsetzung des Gedankens, der sich hinter dem “Internet der Dinge (IoT)” und der “Industrie 4.0” verbirgt. Jederzeit und überall werden Sensoren und Geräte eingesetzt, die im jeweils passenden Anwendungsfall als “Selbstverständlichkeit” zur Verfügung stehen und dem jeweiligen Anwender dabei helfen, seine Arbeit effektiver und produktiver zu erledigen.

Auffällig ist, dass Microsoft auf der Build 2018 ausgerechnet zwei deutsche Unternehmen zeigt, die in diesem Bereich schon längst aktiv sind. Neben den konkreten Anwendungsszenarien bei ZF haben die Redmonder auch vorgestellt, wie z.B. thyssenkrupp das weltweite “Management” ihrer Aufzugssparte oder Produktionsprozesse bei thyssenkrupp Aerospace mit vergleichbaren Lösungen angeht.

Normalerweise wird in vielen deutschen Medien und von vermeintlichen “Experten” das Vorurteil befeuert, dass die deutsche Industrie in all’ diesen Bereichen weit “zurückliege” und unbedingt “aufholen” müsse, um nicht “den Anschluss zu verlieren”. Vielleicht dämmert spätestens nach den Präsentationen auf der Build 2018 so manchem Leser, dass ein erheblicher Teil der Industrie eben einfach nur “leise” seinem Business nachgeht und den Rat dieser “Experten” nicht braucht.