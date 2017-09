Udacity: Google und Bertelsmann finanzieren 75.000 Stipendien

Die Weiterbildungsplattform Udacity existiert bereits seit 2012. Im letzten Jahr ging die private Online-Akademie eine Kooperation mit dem Bildungsunternehmen Bertelsmann und Google ein. Denn 2016 boten die drei Unternehmen zusammen 10.000 Udacity-Stipendien an. Damals gingen mehr als 70.000 Bewerbungen ein und deswegen wird das Angebot nun verstärkt. In diesem Jahr wollen Google und Bertelsmann 75.000 Stipendien finanzieren. In den Kursen sollen die Teilnehmer die notwendigen IT-Kompetenzen für den Arbeitsmarkt der Zukunft erwerben.

Die 75.000 Stipendien setzen sich aus von Google finanzierte 60.000 Plätze zusammen, die sich auf die Bereiche Android- und Web-Entwicklung konzentrieren. Die fehlenden 15.000 Stipendien werden durch die Finanzierung von Bertelsmann ermöglicht und bewegen sich im Bereich der Datenanalyse. Eine weitere Neuerung ist dieses Jahr der erweiterte Bewerbungsbereich, denn nun können sich auch Interessenten aus Ägypten, Israel, Russland und der Türkei für die Udacity-Stipendien anmelden.

Google möchte mit seinen finanzierten Plätzen sowohl unerfahrene Programmierer als auch solche fördern, die schon Kenntnisse besitzen und bis zu drei Jahren Berufserfahrung mitbringen. Deswegen sind 40.000 Stipendien für die erste Gruppe vorgesehen, die restlichen 20.000 für die erfahrenen Programmierer.

Alle Stipendien, egal ob sie von Google oder Bertelsmann kommen, sind für drei Monate Online-Unterricht ausgelegt. In dieser Zeit wird den Teilnehmern kostenloser Zugang zu einem von vier Udacity-Kursen im Bereich Web-und Android-Entwicklung oder eben im Bereich Datenanalyse angeboten. Die Unterrichtseinheiten bestehen aus zahlreichen kurzen Videos und immer wiederkehrenden Tests. In jeder Woche gibt es Hausaufgaben, die der Teilnehmer alleine lösen muss.

„In weniger als neun Monaten werden weitere 75.000 Menschen die erforderlichen Fähigkeiten haben, ihre Karriere in den Bereichen Technologie und IT voranzutreiben und somit die digitale Zukunft mitzugestalten.“ Vish Makhijani, CEO, Udacity

Wie bei anderen Stipendien auch so üblich, werden den besten 6.000 Teilnehmern nach diesem dreimonatigen Anfangsprogramm, die Möglichkeit geboten, einen vollwertigen Nanodegree-Abschluss durch ein weiteres sechsmonatiges Stipendium zu machen. Durch ihre guten Leistungen qualifizieren sie sich für einen dieser begehrten Plätze.

Wer sich für ein solches Udacity- Stipendium interessiert, muss allerdings schnell sein. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Oktober unter dieser Webseite möglich. Am 30. Oktober werden die glücklichen Auserwählten dann benachrichtigt.

