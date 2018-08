Überwachung: AR-Brillen mit Gesichtserkennung für chinesische Polizei

Kennt ihr die „How I met your mother“-Folge, in der Ted durch die Straßen läuft und sich vor jedem Menschen, an dem er vorbeigeht, ein virtuelles Internetprofil mit Fotos, Interessen und Freunden aufbaut? Das war die sechste Folge der siebten Staffel. Was das jetzt mit meiner News zu tun hat, fragt ihr euch? Nun, die Zukunft könnte so oder so ähnlich aussehen.

Die Folge der Serie hat mich ein bisschen an das erinnert, was das Technologieunternehmen Xloong plant. Sie wollen nämlich den Polizeieinsatz revolutionieren. Mit ihrer Augmented-Reality-Brille sollen Polizisten in China Gesichter mit der nationalen Datenbank abgleichen und Verdächtige sowie Kriminelle ausfindig machen können. Doch wie ihr schon richtig gelesen habt, handelt es sich hierbei um ein Gerät mit einer Augmented-Reality-Fähigkeit.

Wenn die Polizisten also so durch die Straßen laufen, auf der Suche nach einem Täter, scannt die Brille die vorbeigehenden Leute. Durch Überlagerungen und virtuelle Anzeigen in der Sicht der Polizisten, bekommen sie die Auswertungen direkt angezeigt. Zum Beispiel färbt sich das Sichtfeld rot, wenn die Brille einen Verdächtigen erkennt.

Bereits sechs lokale Büros für öffentliche Sicherheit in China verwenden die Xloong AR-Brille, darunter die in Beijing, Tianjin und Xinjiang. Das im Jahr 2015 gegründete Startup hatte mehrere Modelle von AR-Brillen herausgebracht. Darunter Modelle von Sportbrillen, die digitale Karten in das Sichtfeld von Radfahrern projizieren, über Industriebrillen, die Maschinen scannen und Echtzeit-Videobilder mit Ingenieuren teilen können, bis hin zu Bildschirmen in Militärhelmen, die die Botschaften der Kommandeure auf die Sicht der Soldaten projizieren.

Dennoch hat keines dieser Produkte das Geschäft profitabel gemacht, woran vor allem die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung schuld sind. Nun widmet man sich dem Markt der öffentlichen Sicherheit, doch die Technologie der AR-Polizei-Brillen ist noch nicht ausgereift genug für eine Markteinführung. Das Unternehmen plant eine weitere fünfjährige Forschung und will abwarten, bis Augmented Reality bei den Verbrauchern weiter verbreitet ist.

Hier in Deutschland, oder generell in den westlichen Ländern, würde ein solches Produkt niemals Anwendung finden. Doch in China ist Überwachung ja an der Tagesordnung, von daher könnten solche Geräte dort durchaus erfolgreich sein.

via: asia.nikkei