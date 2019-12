UEFA Champions League: Ab 2021 mischt auch Amazon Prime mit

Wir haben hier auf Bali neulich noch drüber gesprochen, wie so Fußball-Spieltage früher mal ausgesehen haben. Noch bevor ich Sky-Kunde (bzw. damals Premiere) wurde, hab ich natürlich dennoch mit Spannung die Fußball-Bundesliga verfolgt. Wo? Am Radio! “Tore Punkte Meisterschaft” hieß die Sendung, es gab neben den Live-Schalten in die verschiedenen Stadien eine Menge Musik und in der letzten Viertelstunde die Live-Konferenz mit allen Spielen. Danach kam dann um 18 Uhr die Sportschau, die Zusammenfassungen aller Spiele zeigte, später dann das Aktuelle Sportstudio – das war es dann aber auch schon. Kein “Topspiel der Woche”, keine Sonntags- oder gar Montags-Spiele, kein Doppelpass usw.

Mit Premiere dann gab es schließlich die Möglichkeit, wirklich jedes Bundesliga-Spiel live verfolgen zu können, oder auch die Konferenz aus allen Spielen. So sah damals die schöne neue Fußball-Welt national aus. Beim Europapokal liefen die Dinge damals etwas anders. Es gab noch drei Wettbewerbe und noch keine Champions League. Von Anfang an wurde im KO-System gepöhlt und Europapokal-Tage waren im TV immer reine Festtage für Fußball-Fans: Die ARD und ZDF stürzten sich auf die Übertragungen, die zeitlich versetzt liefen. Es gab oft mehrere Spiele pro Nachmittag/Abend und das alles frei empfangbar.

Diese Zeiten sind natürlich längst vorbei. Heute haben wir es mit einem Wirrwarr aus Anstoßzeiten zu tun und der Tatsache, dass sich ein Spieltag auch schon mal über vier Tage hinziehen kann. Zudem kloppen sich sowohl national als auch international verschiedene Sender um die Erlaubnis, Spiele übertragen zu dürfen. In Deutschland muss man schon Sky- und DAZN-Kunde sein, wenn man alle deutschen Spiele live sehen möchte. Ein Abo allein reicht also schon lange nicht mehr.

All das erzähle ich euch heute deswegen, weil sich mit Amazon Prime nun ein weiterer großer Name anschickt, sich um die Rechte zu kloppen. Besser gesagt ist Amazon bereits über den Zeitpunkt des Kloppens hinaus, schließlich konnte DWDL jetzt bereits verkünden, dass Amazon Prime definitiv ab der Saison 2021/22 Fußballspiele der UEFA Champions League übertragen wird.

Für mich kommt das schon ein wenig überraschend, auch wenn Amazon in Sachen Live-Sport kein unbeschriebenes Blatt ist: Seit 2017 bereits können wir dort alle Bundesliga-Spiele im Radio-Stream genießen und in England zeigt man sowohl Spitzen-Tennis der ATP-Tour als auch Liga-Fußball. 20 Spiele pro Saison überträgt man live aus der Premier League, dazu wöchentlich jeden Dienstag eine Zusammenfassung des abgelaufenen Spieltags.

Künftig werden also auch wir in Deutschland die Champions League über Amazon Prime sehen können. Dabei sicherte sich der Konzern laut Aussagen von DWDL das sogenannte “Paket 1”, welches die Topspiele des Dienstagabends enthält.

Wir freuen uns auf die UEFA Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt. Wir sind begeistert, unseren Kunden in Deutschland ab 2021 die Topspiele am Dienstag zeigen zu können. Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport Europa

Amazon sicherte sich die Rechte für zunächst einmal drei Jahre. Weitere Details fehlen uns aber noch. Bis Amazon Prime einsteigt, teilen sich in Deutschland erneut DAZN und SKY die Übertragungen, wie sich die ganze Geschichte dann ab 2021 aufteilt, werden wir hoffentlich in den nächsten Tagen erfahren. Dann gibt es vielleicht auch Informationen dazu, wie Amazon die Nummer preislich gestalten wird. Wird man ein spezielles Champions-League-Abo anbieten oder kommt es beim normalen Abo inklusive? Bei letzterem könnte man vermuten, dass das dann auch bedeutete, dass eine Preiserhöhung auf Prime-Kunden zukommt.

Ganz persönlich muss ich zugeben, dass mir der Spaß am Fußball in den letzten Jahren durch die vorangetriebene Kommerzialisierung ein bisschen abhanden gekommen ist. Das Ursprüngliche des Sports geht nach und nach mehr den Bach runter, egal ob wir über nationalen oder internationalen Vereinsfußball reden oder auch über die Nationalmannschaften. Es werden neue Wettbewerbe geschaffen, alte Wettbewerbe unnötig aufgeblasen, neue Modi etabliert, Spieltage in die Breite gezogen — alles nur mit dem Ziel, aus diesem Zuschauermagneten noch mehr Geld rauspressen zu können. Nichts gegen Amazon und auch nichts gegen andere Sender, die sich drauf stürzen und zumeist auch bei den Übertragungen einen guten Job machen. Aber mir graut es schon ein wenig davor, wie sich die Situation 2021 darstellen wird — gerade, wenn man im Hinterkopf behält, dass auch die Vergabe der Bundesliga-Rechte etwas sein wird, wo Amazon in Zukunft ein gewichtiges Wörtchen mitreden will.

Frage in die Runde: Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf einen neuen Player im Übertragungs-Zirkus oder geht es euch generell auch ein wenig wie mir?

Königsklasse! @PrimeVideoDE erwirbt Rechte an #ChampionsLeague in Deutschland. Sportchef Axel Green: „Wir freuen uns auf die Champions League.“ Ab 2021 sehen Amazon-Kunden die Topspiele am Dienstag. pic.twitter.com/pR0TCOqp1v — Amazon News DE (@AmazonNewsDE) December 10, 2019

Quelle: DWDL via Caschys Blog