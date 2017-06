UEFA Champions League: US-Livestreams auf Facebook

Damals™ war ja irgendwie alles besser – kommt einem oft zumindest so vor. Was den Fußball und dessen Übertragungen angeht, war vielleicht nicht alles besser, aber vieles sehr viel einfacher: Europapokalspiele wurden in ARD und ZDF übertragen, große Turniere wie die EM und die WM ebenfalls. Die Bundesliga gab es zwar nicht live, aber einmal zusammengefasst freitags und den Rest dann kompakt am Samstag in „Sportschau“ und „Aktuelles Sportstudio“.

Heute haben wir erstaunliche technische Möglichkeiten, die uns den Sport ganz anders aufbereiten können, dafür ist es aber auch deutlich schwieriger geworden, den Überblick zu behalten, wo man welches Spiel sehen kann. Das geht schon bei den Anstoßzeiten los: Ein Spiel läuft freitags, für samstags gibt es zwei verschiedene Zeiten (15:30 Uhr und 18.30 Uhr), sonntags wird es künftig an manchen Spieltagen sogar drei verschiedene Anstoßzeiten geben und auch Montags-Spiele finden vereinzelt statt ab der neuen Saison.

Aber auch, wenn ihr die Zeiten der einzelnen Spiele im Griff habt, ist noch lange nicht gewährleistet, dass ihr auch alles sehen könnt. Erstmals, seit Bundesliga-Fußball im Pay-TV übertragen wird, reicht nämlich ein einziges Abo nicht raus, wenn ihr alles sehen wollt: Dank Eurosport, welches sich die Exklusivrechte für insgesamt 45 Spiele (u.a. alle Freitags-Spiele) sicherte, schauen auch Sky-Kunden bei manchen Spielen in die Röhre ohne zweites Abo.

2018/2019 wird es für den Zuschauer der Öffentlich-Rechtlichen nochmal düsterer, wenn dann auch die Champions-League – dann zusätzlich zu Sky bei DAZN – nur noch gegen Bezahlung übertragen wird. Und mit dem Thema UEFA Champions League verabschieden wir uns jetzt auch von der komplexen Situation im deutschen TV und kommen zu dem, was Facebook und Fox Sports für Übertragungen in den USA vereinbart haben:

FOX Sports überträgt in der kommenden Saison 20 CL-Spiele auf Facebook

In den USA hat Fußball, schrägerweise dort bekanntlich „Soccer“ getauft, immer noch einen schweren Stand. FOX Sports ist darum bemüht, dass sich das ändert und hat heute bekanntgegeben, dass man in den USA bereits ab dieser Saison einige Spiele der UEFA Champions-League via Facebook übertragen wird.

Im September geht es los mit den ersten Gruppenspielen – jeweils zwei Spiele pro Spieltag überträgt man bei Facebook in der Gruppenphase. Dazu kommen später dann noch vier Achtelfinalspiele und die vier Viertelfinalspiele. Einige dieser Spiele werden auch ganz herkömmlich via FOX Sports übertragen, einige der Begegnungen zeigt der Sender aber ausschließlich via Facebook und seiner Streaming-Plattform FOX Sports GO.

FOX Sports überträgt übrigens die Hälfte seiner Facebook-Spiele in englischer Sprache auf der FOX Sports-Seite, die andere Hälfte in spanischer Sprache auf FOX Deportes. Auch Spiele der MLS – also der US-amerikanischen Liga – und der mexikanischen Liga hat Facebook bereits übertragen, aber dieser Champions-League-Deal ist der bislang dickste Brocken in Sachen Fußball-Streaming auf Facebook.

Damit zollt der Sender der Tatsache Tribut, dass unter den fast zwei Milliarden Menschen, die sich mittlerweile auf Facebook tummeln, Fußball der mit Abstand beliebteste Sport ist. Ähnliche Deals würden wir uns hierzulande auch wünschen, freuen uns aber natürlich auch darüber, dass sich Facebook auch beim Thema Sport und Streaming so engagiert zeigt. Weniger Freude wird es hingegen bei Twitter geben, die neben dem Streaming von Konzerten auch auf Sport-Livestreams setzt.

Was sagen die Sport-Fans unter euch zu diesem Deal im Speziellen und zur komplexen Übertragungs-Situation im Allgemeinen?

Quelle: FOX Sports via Mashable