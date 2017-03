Um die Ladesäulen-Infrastruktur in Deutschland ist es noch nicht sonderlich gut bestellt, in anderen Ländern Europas sieht es noch schlechter aus. Die Bundesregierung will mit mit einem millionenschweren Förderprogramm den Ausbau vorantreiben und bis zu 15000 neue Ladesäulen aus dem Boden stampfen, während die EU Pläne für eine Zwangsverpflichtung von Häuslebauern vorlegt. Angesichts dieser schon fast hektisch anmutenden Betriebsamkeit wundert es nicht, dass jede Meldung in diesem Bereich mit großem Interesse von allen aufgenommen wird, die mit der Anschaffung eines Elektroautos liebäugeln.

Das Problem der momentan zahlenmäßig gar nicht so selten vertretenen Ladesäulen ist deren Leistung: die meisten Ladesäulen laden zu langsam. Das mag im Stadtverkehr und beim nächtlichen Laden in der Garage überhaupt keine Rolle spielen, doch gerade auf langen Strecken entwickelt sich das zum Problem.

Audi, BMW und Renault kooperieren

Mit dem Ultra-E Ladenetz soll diesem Zustand nun Schritt für Schritt ein Ende bereitet werden. Es handelt sich um ein Schnelladenetzwerk, das länderübergreifend in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Österreich entstehen soll und eine Leistung von 350 kW bieten soll.

Zu den Kooperationspartnern gehören u.a. Audi, BMW und Renault. Die Automobilhersteller haben bereits avisiert, dass in mehr oder weniger naher Zukunft Akkus bereitstehen werden, die mit derart hohen Ladeleistungen umgehen können. In einem ersten Schritt wäre eine solche Langstrecken-Batterie dann binnen circa 15 Minuten zu circa 80% aufgeladen. In einem zweiten Schritt soll ein durchschnittlicher Ladevorgang in einem solchen Schnellladenetz nicht mehr viel länger dauern als ein normaler Tankvorgang.

Die erste von vorerst 25 Ultra-E Ladesäulen wurde nun in München installiert. Bis 2018 sollen die restlichen Säulen an strategisch wichtigen Punkten bzw. in sinnvollen Abständen aufgebaut werden, so dass eine für die internationale Logistik wichtige Streckenabdeckung über Amsterdam, Brüssel, München, Wien und Graz entsteht.

Während in Österreich der Stromanbieter “Verbund” für die Errichtung von 4 Ladestationen zuständig ist, werden die restlichen Ladepunkte von Allego aufgebaut. Das Gesamtinvestionsvolumen fällt mit 13 Millionen Euro überraschend niedrig aus und macht Hoffnung auf einen schnellen folgenden Ausbau nach der Pilotphase. Die Hälfte, also rund 6,5 Millionen, streckt die EU im Rahmen ihres Projekts „Connecting Europe Facility” vor.

Das Ultra-E Ladenetzwerk setzt auf CCS-Stecker, so dass auch elektrisch betriebene Busse und LKW angeschlossen werden können. Zu den ebenfalls involvierten Partnern zählen u.a. Die Bayern Innovativ GmbH, der Autozulieferer Magna, und die Hubject GmbH. Alle Unternehmen erhoffen sich während der Projektphase auch wichtige Erkenntnisse über mögliche Optimierungen beim Aufbau und Betrieb eines Schnellladenetzes.