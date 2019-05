Umbringen oder nicht? Teenager springt nach Voting in den Tod

Laut Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt sich alle 40 Sekunden ein Mensch das Leben. Bei jungen Menschen zwischen 15-29 Jahren ist Selbstmord dabei sogar die zweithäufigste Todesursache. Vor diesem Hintergrund will ich euch von einem 16-jährigen Mädchen erzählen, welches in Malaysia Selbstmord beging. Wie der zuständige Polizeichef Aidil Bolhassan verlauten ließ, hat sich das Mädchen aus dem dritten Stock eines Ladengeschäfts in den Tod gestürzt.

Der Selbstmord eines Menschen, speziell eines so jungen Menschen, ist schon tragisch genug, wird aber noch tragischer dadurch, dass vorherige Signale des Mädchens anscheinend ungehört verhallten. So hat sie auf Facebook ein Posting mit dem eindeutigen Text “WANNA QUIT F**KING LIFE I’M TIRED.” veröffentlicht.

Danach dann ließ sie auf Instagram ihre Follower abstimmen, ob sie leben soll oder nicht.

Really Important, Help Me Choose D/L

Sie bat um Hilfe bei der Entscheidung zwischen “D” und “L”, wobei D für “death” steht und L für “life”. Laut des Berichts stimmten dort 69 Prozent für “Tod” ab, wobei Reuters berichtet, dass laut einer Untersuchung von Instagram diese schockierenden Zahlen erst nachträglich durch Trolle zustande kamen.

Instagram reviewed the teenager’s account and found that the online poll, which ran over a 24-hour period, ended with 88% percent votes for ‘L’, said Wong Ching Yee, Instagram’s head of communications in the Asia-Pacific.

Laut dieser Aussage haben also weitaus mehr Menschen dafür gevotet, dass das Mädchen leben soll — gebracht hat das nur leider nicht. Allein der Gedanke, dass man an so einer Abstimmung teilnimmt, statt Hilfe zu organisieren, kommt mir so absolut verkehrt vor. Die Behörden untersuchen noch den Tod des Mädchens, um einen Fremdeinfluss hundertprozentig ausschließen zu können, aber es war bekannt, dass die 16-Jährige depressiv war.

Wir berichten so viel über künstliche Intelligenz, über die Fortschritte beim Machine Learning und wie zuverlässig mittlerweile bestimmte Fotos, Aussagen und selbst Krankheitsbefunde durch KI bewertet oder bestimmt werden können. Anscheinend ist zumindest aber die KI bei Facebook noch nicht so weit, aus “Ich will mein verficktes Leben beenden” die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Das macht mich gleichzeitig traurig und wütend, weil es gerade jüngere Äußerungen aus dem Facebook-Management wieder einmal wie Lippenbekenntnisse wirken lässt und man die Lage eben auch in diesem Punkt alles andere als unter Kontrolle hat.

Ching Yee Wong, “head of communications” für Instagram Asia-Pacific sagte gegenüber dem Business Insider:

Our thoughts and prayers are with this young woman’s family. We have a deep responsibility to make sure people using Instagram feel safe and supported. As part of our own efforts, we urge everyone to use our reporting tools and to contact emergency services if they see any behavior that puts people’s safety at risk. Ching Yee Wong, head of communications for Instagram Asia-Pacific

Die Plattformen sind definitiv in der Verantwortung, dass sich solche Katastrophen nicht wiederholen, bzw. auf so offensichtliche Signale anders und vor allem besser reagiert wird. Aber ja: Wir alle sind selbst auch in der Verantwortung, wenn wir solche Beiträge in den sozialen Medien bemerken. Vor vielen Jahren kannte ich einen Menschen, der auch immer (damals noch in einem Forum) zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt pendelte und der ich immer unterstellte, dass sie das nur für die Aufmerksamkeit tut. Da sie meines Wissens heute auch immer noch quietschfidel ist, mag das vielleicht sogar stimmen. Heute würde ich dennoch jederzeit anders reagieren auf so eine drastische Aussage. Schlimmstenfalls muss sich diese Person dann mit Rettungskräften oder der Polizei auseinandersetzen, bestenfalls kann man ihr aber eben in letzter Sekunde helfen.

Zum Thema:

Falls ihr selbst suizidale Tendenzen verspürt, werdet ihr am Ende des Textes Informationen finden, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt und — falls gewünscht — auch anonym Hilfe bekommt. Falls ihr euch aber gerade ertappt fühlt als eine der Personen, die in sozialen Medien Todeswünsche oder auch Selbstverletzungen aus Gründen der Aufmerksamkeit veröffentlichen: Vergesst bitte nicht, dass ihr mit so einem Verhalten Menschen triggern könntet, die sich infolgedessen tatsächlich zu einem fatalen Schritt entscheiden.

Wir können also mit dem Finger auf Facebook und Co zeigen, weil es technisch machbar sein muss, so eindeutige Signale zu erkennen und entsprechende Hilfe einzuleiten. Aber wir müssen auch uns selbst im Blick haben und auf uns alle acht geben, vergesst das nie.

Habt ihr das Gefühl, dass euer Leben ausweglos ist und plagen euch vielleicht sogar suizidale Gedanken? Schnappt euch jemanden zum Reden! Vertraut euch Freunden oder Familie an – eine Situation ist niemals so bedrohlich, dass sich nicht ein deutlich besserer Weg findet als ein Selbstmord. Also – seid laut! Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und für jedermann 24/7 erreichbar unter den Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Diese Telefonate tauchen übrigens weder im Einzelverbindungsnachweis noch auf der Telefonrechnung auf. Alternativ erreicht ihr die Seelsorge auch nach einer kurzen Anmeldung im Chat oder per Mail!

