Umweltschädliche Rechenzentren: 5G lässt Energiebedarf drastisch steigen

Noch steckt die 5G-Technologie in den Kinderschuhen, aber wir haben hier mehr als einmal darüber gesprochen, dass mit 5G auch fundamentale Änderungen auf uns zukommen. Die Art, wie Maschinen miteinander kommunizieren können, die Vielzahl der Sensoren, die alles nur Denkbare an Daten in Echtzeit erfassen können und nicht zuletzt auch schnellere Datenleitungen für uns Verbraucher — da kommt echt eine Menge auf uns zu.

Unter den verschiedenen Haken, die die Nummer mit der neuen Technologie haben könnte, befindet sich auch ganz klar der hohe Energiebedarf. Viel mehr Rechenaktionen, viel mehr erfasste Daten bedeuten zwangsläufig auch viel mehr verbrauchte Energiebedarf. Wie hoch der ausfallen kann, sollte eine Studie der Universität RWTH Aachen ermitteln, die vom Energiekonzern E.ON in Auftrag gegeben wurde.

Das ernüchternde Ergebnis dieser Studie: 5G könnte bis zum Jahr 2025 den Strombedarf in Rechenzentren um bis zu 3,8 Terawattstunden (TWh) erhöhen. Das wäre dann sogar genug, um alle 2,5 Millionen Menschen der Städte Köln, Düsseldorf und Dortmund ein komplettes Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Digitalisierung heißt mehr Daten, mehr Rechenkapazität, mehr Rechenzentren. Jedes Rechenzentrum verbraucht riesige Mengen an Strom. Bis 2030 werden bis zu 13 Prozent des weltweiten Strombedarfs von Rechenzentren benötigt. Hier brauchen wir eine nachhaltige Energieversorgung. Das können wir heute umweltfreundlich und zugleich wirtschaftlich realisieren. E.ON-Vorstandsmitglied Karsten Wildberger

Das klingt natürlich auch immer schön und gefällig, wenn Energieversorger für Nachhaltigkeit plädieren, aber eine gewisse Skepsis ist hier selbstverständlich dennoch angebracht, wenn ihr mich fragt. Dennoch zeigt E.ON hier Initiative und unternimmt zumindest auch erste Schritte in die richtige Richtung.

Es wird künftig aber nicht nur darum gehen, Energie möglichst umweltfreundlich und aus regenerativen Quellen zu erzeugen, auch die Abwärme wird ein immer größeres Thema werden. Derzeit werden 13 Milliarden Kilowattstunden Strom in deutschen Rechenzentren in Wärme umgewandelt –- und bislang komplett ungenutzt in die Umgebung abgegeben. Laut Studie nutzen nur 19 Prozent der Rechenzentren einen Teil ihrer Abwärme, zum größten Teil in den eigenen Gebäuden für Heizung und Warmwasser. Hier ist also noch massig Potenzial vorhanden, was man auch bei E.ON so sieht: Deshalb fordert der Konzern, dass Rechenzentren zur Wärmeversorgung von Wohnsiedlungen und ganzen Stadtteilen genutzt werden müssen.

Selbstverständlich ist es nicht nur die 5G-Technologie, die den Energiebedarf rasant steigen lässt, sondern u.a. auch unser verändertes Nutzungsverhalten. Daher möchte E.ON mit einer Kampagne darauf hinweisen und für das Thema sensibilisieren. Am 8. Januar 2020 plant das Unternehmen einen “Green Internet Day“ ins Leben rufen. An diesem Tag wird das Unternehmen unter anderem seine gewohnten Aktivitäten im Internet und auf den Social-Media-Kanälen einstellen und stattdessen auf Lösungen für ein grünes Internet hinweisen. Rund um den “Green Internet Day“ soll es zahlreiche weitere Aktionen geben, die E.ON Anfang Januar vorstellen möchte.

Falls ihr euch für die Studie interessiert: Hier findet ihr sie komplett vor.

Quelle: E.ON via Golem.de