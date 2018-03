Unfallermittler stellen tödlichen Crash mit „selbstfahrendem“ Auto nach

US-amerikanische Unfallermittler haben am vergangenen Wochenende damit begonnen, den tödlichen Unfall mit einem “autonomen” Auto des Fahrdienstleisters Uber nachzustellen. Die Experten des Tempe Police Department, des National Transportation Safety Board (NTSB) und der National Highway Safety Administration (NHTSA) benutzten dazu das weiterhin funktionstüchtige Unfallfahrzeug.

Während den Ermittlern bereits Daten vorliegen, die das Verhalten des Autos im autonomen Modus dokumentieren, ging es in diesem Test um das Bremsverhalten des Fahrzeugs. Hierzu wurde der Volvo XC90, der zum Zeitpunkt des Unfalls von einer Software von Uber gesteuert wurde, von einem menschen gefahren und abgebremst.

Im Verlauf der Berichterstattung hatten Experten bemängelt, dass es z.T. nicht nachvollziehbare und irreführende Angaben und Schlussfolgerungen der Polizeibehörde gegeben hatte. So hatten die Erstermittler recht früh das Fazit gezogen, der Unfall sei weder für das “autonome” Auto noch für einen Menschen zu verhindern gewesen. Dies hatte in Verbindung mit einer qualitativ minderwertigen Videoaufzeichnung den Eindruck erweckt, die bei dem Unfall tödlich verletzte Frau sei “plötzlich” vor das Auto “gesprungen”.

Warnung: Dieses Video ist nicht für jeden geeignet.

Während Mark sicherlich nachvollziehbar darauf hinwies, dass man zumindest die vorläufigen oder endgültigen Untersuchungen der Behörden abwarten solle, trudelten immer mehr Hinweise zum Unfallgeschehen ein. Bei YouTube tauchten Videos auf, auf denen die tatsächlichen Licht- und Streckenverhältnisse am Unfallort zu sehen sind.

Andere Experten wiesen darauf hin, dass die im Fahrzeug eingebauten Sensoren (Kameras, Radar, LIDAR) in jedem Fall in der Lage gewesen seien, die die Fahrbahn überquerende Frau zu “sehen”. Sie vermuteten, dass es ein wie auch immer geartetes Problem mit der Software gegeben habe, die offensichtlich weder ein automatisches Bremsmanöver eingeleitet noch den “Sicherheitsfahrer” zur Übernahme der Kontrolle aufgefordert habe. Zudem impementiere Uber anscheinend keine Funktion, mit der die Aufmerksamkeit des “Security Drivers” via InBoard-Cam überwacht werde.