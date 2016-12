Unschönes Weihnachtsgeschenk: Cyanogen macht alle Dienste dicht!

Meine Güte, was hatte Cyanogen getrommelt! Man wollte Google an die Wäsche – Kirt McMaster von Cyanogen sprach seinerzeit davon, dass man Google „eine Kugel in den Kopf jagen“ wollte. So martialisch umschrieb McMaster seinen Anspruch, dass sein Unternehmen irgendwann Android der Hand Googles entreißen könnte. Sein Partner und Cyanogen-Gründer Steve Kondik war mit solchen Aussagen alles andere als glücklich und wir sahen schon im letzten Monat graue Wolken aufziehen für Cyanogen. Kondik erklärte, dass Veränderungen anstehen und dass er McMaster dafür hauptverantwortlich macht.

Unfortunately once we started to see success, my co-founder apparently became unhappy with running the business and not owning the vision. This is when the „bullet to the head“ and other misguided media nonsense started, and the bad business deals were signed. Being second in command, all I could do was try and stop it, do damage control, and hope every day that something new didn’t happen. The worst of it happened internally and it became a generally shitty place to work because of all the conflict. Steve Kondik, Cyanogen

Jetzt gibt es auf dem Cyanogen-Blog einen neuen Eintrag, der erklärt, zu welchen Folgen das Theater hinter den Kulissen nun geführt hat: Cyanogen wird all seine Dienste inklusive der Nightly Builds einstellen – bereits zum 31. Dezember 2016, also in exakt einer Woche. Hier der originale und sehr kurze Text dazu:

As part of the ongoing consolidation of Cyanogen, all services and Cyanogen-supported nightly builds will be discontinued no later than 12/31/16. The open source project and source code will remain available for anyone who wants to build CyanogenMod personally.

Was heißt das jetzt konkret? Zunächst mal, dass all das, was von Cyanogen offiziell beigesteuert wurde, der Vergangenheit angehört. Das Projekt an sich und der Quellcode wird dabei weiter verfügbar sein, so dass es nun an der durchaus emsigen Community liegt, das Projekt auf irgendeine Art und Weise weiter voranzutreiben bzw. am Leben zu halten.

Wie gut das funktionieren kann, werden wir in den nächsten Monaten dann sehen, offiziell zieht Cyanogen jedenfalls den Stecker. Nach den markigen Ansagen Richtung Google ist das natürlich nicht ganz ohne Ironie, dass ausgerechnet die Nummer 1 im Custom ROM-Business ihren Hut nimmt und das Feld räumt. Aber man scheint sowohl an Google als auch an sich selbst gescheitert zu sein.

Wer weiß, vielleicht ist die große Zeit der Custom ROMs auch schlicht vorbei, nachdem viele der sehr nützlichen Funktionen mittlerweile ins Stock Android implementiert wurde. So oder so: Ich glaube, dass wir von Steve Kondik noch hören werden – vielleicht kehrt er ja mit neuem Namen zurück, warten wir es ab.

