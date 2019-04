Unverhofft kommt oft: Apple und Qualcomm schließen Frieden

Seit Samsung und Apple sich nicht mehr gegenseitig die Köpfe vor den Gerichten dieser Welt einschlagen, haben wir deutlich weniger von üblen Patentstreitigkeiten und damit verbundenen Verkaufs-Stopps und hohen Millionenstrafen gehört. Eine Ausnahme, die in den letzten Wochen und Monaten viele Gemüter erhitzte, war der Zwist zwischen Apple und Qualcomm.

Dabei sah es so aus, als wird es zwischen diesen beiden US-Tech-Riesen noch richtig rappeln. Die Streitigkeiten führten sogar zwischenzeitlich dazu, dass verschiedene iPhone-Modelle nicht mehr in Deutschland angeboten werden durften. Jetzt sollten die Gerichtsverhandlungen beginnen und pünktlich dazu lenkte das Unternehmen aus Cupertino nun ein und wird künftig wieder für Qualcomms Technologie zahlen.

Die Einigung der beiden Unternehmen sieht vor, dass man eine sechsjährige Partnerschaft im Rahmen einer Lizenzvereinbarung eingeht mit der Option, diese um zwei Jahre zu verlängern. Der Deal gilt rückwirkend seit dem 1. April 2019 und Apple entrichtet an Qualcomm Lizenzgebühren und einen nicht genannten Geldbetrag einmalig, um sich die Technologie künftig sichern zu können. Alle weltweiten Rechtsstreitigkeiten sind somit vom Tisch, ebenso alle Klagen.

Friede, Freude, Eierkuchen also, wobei Qualcomm die Geschichte eher als Triumph verbuchen kann als die Kameraden in Cupertino. Aber auch Apple dürfte glücklich sein, dass diese Nummer jetzt endlich komplett vom Tisch ist. Der Elefant im Raum dabei ist die 5G-Technologie, bei der Apple nun wieder auf Hardware von Qualcomm zählen kann. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir vor 2020 kein iPhone mit 5G-Funktionalität sehen werden — und was glaubt ihr?

via Caschys Blog