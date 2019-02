USA: KI auf Anordnung

Die künstliche Intelligenz an sich soll zwar in den USA erfunden worden sein, mittlerweile holen aber viele andere Länder auf und überholen die USA vielleicht auch. So konnten China und Kanada, aber auch europäische Länder wie Frankreich in den letzten Jahren in diesem Bereich Erfolge erzielen und Fortschritte verzeichnen. Offenbar ist Donald Trump das ein Dorn im Auge – der U.S.-Präsident ordnet jetzt neue Maßnahmen in diesem Bereich an.

Die Initiative möchte sich dabei um mehrere Bereiche kümmern, so sollen Budgets zugunsten derartiger Projekte verschoben, neue Ressourcen aufgetan und auch die Nutzung für das eigene Land ausgewertet werden. Die Ziele sind hoch gegriffen – die Marktführerschaft –, die Details am Ende dann aber leider sehr vage.

So zielt die Order darauf ab, fünf wesentliche Punkte umzusetzen:

Umleitung von Geldmitteln: Trump möchte finanzielle Ressourcen umschichten – gerade in Zeiten, in denen ein „Shutdown“ immer wieder bevorsteht, ein schwieriges Unterfangen. Ressourcen aufbauen: Hier sollen föderale Daten gesammelt werden, alle Dienste sollen hier miteinander kooperieren. Zudem möchte der President Hardware-Ressourcen zur Verfügung stellen und KI-Forscher bündeln. Standards – das National Institute of Standards and Technology (NIST) wird dazu angewiesen, Normen und Standards für die Anwendung von künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sie sollen die Entwicklung von “zuverlässigen, robusten, vertrauenswürdigen, sicheren, tragbaren und interoperablen KI-Systemen” fördern. Schulung von Arbeitskräften: Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist freilich die Weiterbildung von Arbeitnehmern. Auch wenn einige Experten immer noch der Meinung sind, dass durch die Anwendung von KIs ebenso viele Arbeitsplätze entstehen werden, wie sie auf der anderen Seite überflüssig macht: Die Stellen werden andere Anforderungen besitzen. In den USA sollen jetzt Agenturen bei der Finanzierung Vorrang erhalten, die Angestellte auf die Veränderungen durch künstliche Intelligenz vorbereiten wollen. Internationales Engagement: Zuerst die USA und dann die ganze Welt – am Ende soll auch die internationale Zusammenarbeit sichergestellt und gefördert werden. So soll die KI-Entwicklung weltweit in eine Richtung gehen, die mit „amerikanischen Werten und Interessen“ übereinstimmt.

Die Presidental Order wird von der Rede zur Lage der Gewerkschaft in der vergangenen Woche ergänzt. Dort nannte Trump die Zukunftsbranchen und dass er bemüht sei, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Hinblick auf KI, 5G oder Quanteninformatik weiter zu stärken.

So schwammig die Pläne von Donald Trump auf sein mögen – am Ende wird es wichtig sein, in puncto KI weiter voranzukommen. Globale Mitbewerber wie China haben bereits vor einiger Zeit eigene Pläne und Programme inklusive Finanzierung vorgestellt. Wenn Trump die Stellung der USA sowohl in Sachen Wirtschaft aber auch Militär und Einfluss beibehalten will, wird es hier höchste Zeit, eigene Erfolge einzufahren. Bereits letztes Jahr wandte sich der damalige US-Verteidigungsminister Jim Mattis an die Regierung, mit der Bitte, eine nationale KI-Strategie zu entwickeln. Bisher sehen die Pläne noch nicht wirklich nach einem im Detail durchdachten Plan aus, Experten freuen sich aber über den ersten Schritt.

Via MIT Technology Review