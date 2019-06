USA und China einigen sich: Huawei Sanktionen aufgehoben

Endlich, nach wochenlanger Streitigkeiten kann Huawei wieder Komponenten aus den USA beziehen. US-Präsident Donald Trump will Lieferungen von US-Unternehmen an den chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzausrüster wieder zulassen. Trump wurde beim Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping offenbar besänftigt. Die beiden liefen sich anlässlich eines Treffens der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, dem G20-Gipfel, über den Weg.

Laut Trump will man nun die Verhandlungen über Handelsbeziehungen der beiden Länder wieder aufnehmen und Strafzölle, die er bereits angedroht hatte, wolle er nicht einführen. Beide Staatsoberhäupter redeten unter anderem über den US-Boykott gegen Huawei. Nach dem eineinhalbstündigen Gespräch sagte Trump: “Ich habe zugestimmt, dass der Verkauf von Produkten weiter erlaubt wird. Allerdings muss der Fall Huawei bis zum Ende aufgespart werden.” Damit meint er offenbar, dass die Gespräche zu Huawei wohl erst gegen Ende der Verhandlungen an der Reihe sind.

Warum nicht gleich so? – fragen sich jetzt wohl einige, mich eingeschlossen. Alle atmen auf. Die wochenlangen Befürchtungen, das Huawei vom Android-Umfeld abgeschnitten wird und auch die Laptops des Unternehmens dran glauben müssen, sind verflogen. Doch stopp! Das Gespräch stellt noch lange nicht das Ende des Handelsstreits dar. Was sich hier in den vergangenen Wochen abgespielt hat, ist ein Machtkampf auf dem globalen Schlachtfeld. Trump stolzierte wie das Oberhaupt eines Löwenrudels durch die Welt, in der Gewissheit, dass allein er, die Macht hat dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und auch, wenn die heiße Phase wohl vorbei ist, bleibt doch der bittere Nachgeschmack, dass er könnte, wenn er nur wollte.

Die Sanktionen kamen Zustande, da Trump Huawei vorgeworfen hatte, eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA zu sein und hat die Geschäftsbeziehungen von US-Unternehmen mit dem chinesischen Konzern stark eingeschränkt. Große Unternehmen wie Microsoft, Intel und Qualcomm hatten versucht, den Präsidenten dazu zu bewegen, den Boykott wieder rückgängig zu machen. Sie waren mit der Situation überhaupt nicht zufrieden. Unterdessen hatte die USA sogar versucht, seine Verbündeten dazu zu erpressen, sich den Sanktionen anzuschließen.

“Wir sind wieder auf dem richtigen Weg”, sagte Trump nach dem Treffen und wirkte insgesamt sehr glücklich. Die USA und China führen seit etwa einem Jahr einen Handelskrieg mit Strafzöllen. Das wirkt sich nicht nur auf andere Volkswirtschaften aus, sondern bremst vor allen Dingen die beiden Länder und ihre Entwicklungen.

via: golem