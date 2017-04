USAFacts: Steve Ballmer macht jetzt in Big Data und Transparenz

Viele zucken beim Stichwort Big Data heute schon zusammen, bekommen Angst um ihre persönliche Daten und schalten spontan in den Ablehnungsmodus. Dabei hat Big Data nicht unbedingt mit persönlichen Daten zu tun. Es geht bei Big Data nur um die Speicherung und Verarbeitung sehr großer Datenmengen, so richtig großer Datenmengen, die so groß sind, dass sie mit den klassischen Werkzeugen nicht mehr zu verwalten oder auszuwerten sind. Das können die unterschiedlichsten Daten sein und der Zweck der Speicherung und Auswertung ist ebenfalls nicht durch die Technik festgelegt.

Facebook oder YouTube sind zum Beispiel Anwendungen, die ohne Big Data nicht funktionieren würden: Hier werden jede Sekunde solche Mengen von unterschiedlichen Daten weltweit rein geschrieben, das kann man nicht mehr mit einer MySQL-Datenbank verwalten. Kurz: Big Data beschreibt Werkzeuge, mit denen gigantische Mengen von Daten gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden können. Betonung liegt hier auf „Werkzeuge“. Welche Anwendungen man hier am Ende mit diesen Werkzeugen erstellt, ist ein anderes Thema.

Steve Ballmer und USAFacts

USAFacts ist das neue Projekt des früheren Microsoft-Chefs Steve Ballmer und die Basis dieses Projekts sind große Datenmengen und deren Auswertung. USAFacts möchte nicht weniger erreichen, als die USA transparent zu machen. Das betrifft zum einen die Regierungen in den USA, wie viel Geld sie einnehmen, wie viel Geld sie für die Verwaltung ausgeben, wofür der Rest ausgegeben wird und auf der anderen Seite statistische Daten zu den Menschen in den USA. Aus über 70 Regierungsquellen stammen die Daten, die ursprünglich in hunderten Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen steckten.

Natürlich ist USAFacts nicht das erste solche Vorhaben. Seit der frühere US-Präsident Obama dafür gesorgt hat, dass Regierungsdaten leichter für die Öffentlichkeit zu haben sind, sind einige Projekte und Unternehmen entstanden, die diese Daten nutzen. Und es gibt durchaus auch bereits Kritik an der Art, wie Ballmer das Projekt beschreibt, schließlich zieht er hier Vergleiche zu den Finanzberichten von börsennotierten Unternehmen. Regierungen und öffentliche Verwaltungen sind aber eben keine Unternehmen, das ist eine Tatsache. Ob man aber Regierungen und öffentliche Verwaltungen trotzdem wie Unternehmen führen und entsprechende Maßstäbe anlegen kann, ist eine Frage, über die sich nicht wenige Menschen streiten.

Der New York Times erzählte Ballmer über sein Projekt. Aus dem Artikel geht vor allem deutlich hervor, dass es ihm wichtig sei, dass es ausschließlich um Fakten ginge – nicht um Politik. So werden nur Regierungsquellen verwendet, keine anderen Datenbestände sollen in USAFacts einfließen, um sich vor möglichen Manipulationen des Datenmaterials zu schützen.

Das führte zu einigen Herausforderungen, die größte Herausforderung dabei ist aber wohl, selbst politisch neutral, er sagt sogar apolitisch, zu bleiben. So bringt er als Beispiel, dass USAFacts keine Zahlen dazu hat, wie viele Feuerwaffen es in den USA gibt. Es wäre sogar illegal, wenn die Regierung solche Zahlen sammeln würde, zum Beispiel durch eine Registrierung von Waffenbesitzern und ihren Waffen. Ein Erfolg der Waffen-Lobby, über den Steve Ballmer nicht ganz glücklich zu sein scheint.

Um die Unabhängigkeit des Projekts zu wahren, finanziert er es nach eigenen Angaben mit „after-tax money“, also von Geld, dass ihm nach Zahlung der Steuern bleibt und rechnet die Ausgaben für USAFacts nicht steuermindernd an. Ihm ginge es ausschließlich um Fakten, die frei von jeder Beeinflussung durch Politiker und Lobbyisten sein sollten.

Bitte mehr Big Data-Projekte dieser Art

Tatsächlich kann man nur hoffen, dass es noch viel mehr solche Projekte geben wird, auch bei uns. Wobei solche Projekte nicht ganz günstig umzusetzen sind und es daher immer auch wichtig ist bei diesen Projekten darauf zu schauen, wer dahinter steckt und wie transparent hier gearbeitet wird. Nicht jeder mag zum Beispiel Steve Ballmer abnehmen, dass er das Projekt rein aus Menschenfreundlichkeit finanziert und weil er selbst so ein Fan von Zahlen und Daten ist.

Andererseits ist die Motivation von Unternehmen, die mit solchen Daten und ihren Auswertungen auch Geld verdienen wollen (und müssen) auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Die Kosten für ein Projekt in der Größenordnung sind aber nun mal nicht gerade gering: Über $10 Millionen habe Steve Ballmer bisher in USAFacts gesteckt und beim jährlichen Betrieb spricht er von bis zu $5 Millionen pro Jahr, die er gerne zahlen würde.

Andererseits geht die technische Entwicklung natürlich weiter und man kann mit immer weniger Geldeinsatz immer leistungsfähigere Technik anschaffen. Je mehr Daten dann von Regierungen und Verwaltungen öffentlich gemacht werden, desto mehr können Stiftungen, Unternehmen und Einzelpersonen mit den nötigen Ressourcen aus diesen Daten herausholen und wiederum hoffentlich auch öffentlich machen. Je mehr Player es in diesem Markt für Transparenz gibt, desto besser für uns alle. Denn in einem Punkt hat Steve Ballmer absolut Recht: Egal welche politische Überzeugung man hat, man sollte seine Entscheidungen immer auf Basis von Fakten treffen.

