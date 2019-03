USB 3.x – ein Kommentar und Erklärungsversuch

USB war früher deutlich einfacher. Früher war alles deutlich einfacher: Es gab USB, anschließend folgten weitere Versionen mit großer Versionsnummer. Während es anfangs nur den klassischen Anschluss – später USB-A genannt – gab, wurde es schnell komplizierter: USB-A, USB-B, Mini-USB und Micro-USB. Wirklich kompliziert wurde es dann mit USB-C. So praktisch der neue, beidseitig zu nutzende, Stecker auch sein mag – seit diesem Zeitpunkt müssen Kunden stark zwischen dem Stecker und dem darunter liegenden Protokoll unterscheiden. Es gibt viele unterschiedliche Standards und ein breites Leistungsspektrum, das gilt sowohl für das Protokoll, als auch für den Anschluss.

Ein Beispiel? Apple setzt schon lange auf USB-C, Kabel mit diesem Stecker können das Notebook auch seit einigen Jahren aufladen. Die mit dem Netzteil ausgelieferten Kabel liefern bis zu 87 Watt Leistung (das Maximum wird nur vom MacBook Pro 15 erreicht), für die Datenübertragung ist das Kabel aber nicht geeignet – hier liefert es nur die Geschwindigkeit von USB 2.0. Kauft der Kunde auf der anderen Seite das Kabel eines Drittanbieters, kann es zwar sein, dass dies für Stromversorgung besser geeignet ist, dafür aber nicht genug Strom liefert. Das ist alles wenig kundenfreundlich und nicht nur “Herr und Frau Mustermann” sind davon überfordert – auch ich falle seit Jahren über den einen oder anderen Fallstrick.

Jetzt tritt USB 3.2 also an. Wird damit alles einfacher? Natürlich nicht, ganz im Gegenteil.

USB 3.x Status Quo und Zukunft

Klassisches USB 3.0 ermöglicht Datenraten bis 5 Gbit/s und wurde in der Vergangenheit schon auf USB 3.1 Gen 1 umgetauft. Künftig wird es unter dem Namen USB 3.2 Gen 1 laufen. USB 3.1 ermöglichte dann 10 Gbit/s, lief unter dem Namen USB 3.1 Gen 2 und künftig unter dem Namen USB 3.2 Gen 2. Obwohl es sich hier um keine neuen Standards handelt, werden die “alten” Standards einfach in den neuen integriert – äußerst verwirrend. Wer alte USB 3.1 Gen 2 Kabel hat, braucht sich immerhin nicht zu fürchten, am Ende entspricht nur der Aufdruck nicht mehr den bald gültigen Bezeichnungen. Die Geschwindigkeiten können auch weiterhin mit USB-A-Anschlüssen erreicht werden.

USB 3.2 Gen 2 x 2 als neuer Standard

Der wirklich neue Standard hinter USB 3.2 versteckt sich dann hinter der sperrigen Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 x 2. Hier können Datenraten von 20 Gbit/s erreicht werden. Dabei scheidet der USB-A-Stecker völlig aus, diese Geschwindigkeiten werden nur mit dem USB-C-Stecker möglich sein.

Warum die Verwirrung?

Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, diese Bezeichnungen deutlich einfacher und vor allem verständlicher für den Konsumenten zu gestalten. Wie wäre es wirklich mit USB 3.0, 3.1 und 3.2 gewesen? Oder Meinetwegen mit USB 5, USB 10 und USB 20? Vor allem die Umbenennung alter Produkte und Standards ist reichlich absurd und hilft letztendlich niemandem.

Dazu kommt die übliche Verwirrung was Anschlüsse und unterstützte Features, beispielsweise im Hinblick auf die Ladung, betrifft. Noch sind die Kabel zu teuer, um tatsächlich “immer die Maximalvariante” zu kaufen – zumal es außerdem noch Thunderbolt 3 mit 40 Gbit/s gibt, das auch auf den USB-C-Stecker setzt.

Via Techspot