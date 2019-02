Valentinstag auf Netflix: Das sind die “Valenteens”-Empfehlungen

Hallo, mein Name ist Troy McDrees und sie kennen mich vermutlich noch aus meinen alten Hits wie “Weihnachten ist eine einzige Kommerz-Scheiße” und “Silvester ist auch nur eine Nacht wie jede andere” und ich bin zurück mit meinem neuen Kracher: “Ernsthaft? Du schenkst ihr nur am Valentinstag Blumen?”.

Aber sei es drum: Der Valentinstag steht vor der Tür und die Schnittblumen-Industrie hat bereits jetzt schon wieder die Dollarzeichen in den Augen. Ähnlich dürfte die Nachfrage aussehen bei Pralinen, Pärchen-Sesseln im Kino, Schmuck-Boutiquen und in den einschlägigen Restaurants. Aber Netflix will auch dieses Jahr wieder sein Stück vom Kuchen abbekommen und macht euch deshalb darauf aufmerksam, dass es sich für ein verliebtes Paar förmlich aufdrängt, den romantischen Tag gemeinsam vor der Glotze zu verbringen.

Ob das nun tatsächlich so sein muss, stelle ich als Unbeteiligter in Sachen Liebe mal ein wenig in Frage, aber in der Tat gibt es Schlimmeres, als mit dem Herzmenschen einen Abend auf der Couch zu verbringen. Netflix hat passend zum Valentinstag am 14. Februar ein fettes Paket geschnürt, das aus Filmen und Serien besteht, die entweder unmittelbar mit dem Valentinstag zusammenhängen oder zumindest das Thema “Liebe” in den Vordergrund stellen. Dass Netflix die ganze Valentinstag-Veranstaltung augenscheinlich sowieso eher mit jüngeren Menschen in Verbindung bringt, erkennen wir daran, dass Netflix bei seinen Empfehlungen total fancy von Valenteens-Filmen spricht. Okay, in der Pressemitteilung heißt es zumindest, dass die Tipps nicht ausschließlich für Teens gedacht sind, also wollen wir mal nicht so sein.

Sieben Filme empfiehlt man also für diesen Feiertag der Liebesverrückten und dazu hat man sich sogar eine eigene Bewertungsskala ausgedacht mit den Kategorien “Küsse”, “Eifersucht/Streit” und “Komplimente”. Das sind diese sieben Filme:

SIERRA BURGESS IS A LOSER

Sierra Burgess is a Loser erzählt das romantisch-komödiantische Versdrama Cyrano de Bergerac als modernes Highschool-Liebesdrama. Hauptfigur ist die intelligente Schülerin Sierra, die eher zu den Außenseitern gehört. Doch als eine Identitätsverwechslung eine unerwartete Romanze nach sich zieht, muss sie sich mit einer alten Freundin zusammentun, um ihren Angebeteten zu erobern.

Mit: Shannon Purser (Barb aus Stranger Things), Kristine Froseth, Noah Centineo

Valentins-Bewertung:

Küsse: ++

Eifersucht/Streit: +++

Komplimente: ++++++++

TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE

Stell dir vor, all die Jungs, in die du je verliebt warst, würden eines Tages alle gleichzeitig von deiner Schwärmerei für sie erfahren. So verhält es sich bei Lara Jean Song Covey, deren imaginäres Liebesleben plötzlich außer Kontrolle gerät, als die Liebesbriefe an fünf Objekte ihrer Begierde aus unerklärlichen Gründen verschickt werden.

Die Hauptrollen in dieser Verfilmung des gleichnamigen Romanhits der New-York-Times-Bestseller- Autorin Jenny Han spielen Lana Condor (Alita: Battle Angel, X-Men: Apocalypse) und Noah Centineo (Sierra Burgess Is A Loser, The Fosters).

Valentins-Bewertung:

Küsse: ++

Eifersucht/Streit: +++++

Komplimente: ++++

KISSING BOOTH

Elle und Lee waren von klein auf die besten Freunde. Doch es gibt Regeln … von denen sie die wichtigste bricht, als sie eines Tages seinen großen Bruder küsst, den heißesten Typen der Highschool.

Mit: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi

Valentins-Bewertung:

Küsse: ++++++++

Eifersucht/Streit: ++++

Komplimente: ++++++

#REALITYHIGH

Die Highschool-Schülerin Dani kann endlich ihren Schwarm auf sich aufmerksam machen, kommt so jedoch seiner Ex, einem Social-Media-Sternchen, in die Quere.

Mit: Nesta Cooper, Kate Walsh, John Michael Higgin

Valentins-Bewertung:

Küsse: +++

Eifersucht/Streit: +

Komplimente: +++++++

WHEN WE FIRST MET

Mit einem magischen Fotoautomaten erlebt Noah den Abend, an dem er Avery kennenlernte, immer wieder aufs Neue – entschlossen, endlich ihr Herz zu erobern.

Mit: Adam DeVine, Alexandra Daddario, Shelley Henni

Valentins-Bewertung:

Küsse: +++

Eifersucht/Streit: +++

Komplimente: +++

BATTLE

Nach dem Bankrott ihres Vaters bricht das Leben einer jungen Tänzerin zusammen. Doch als Amalie den Hip-Hop-Tänzer Mikael kennenlernt, kommt wieder Schwung in ihr Leben.

Mit: Lisa Teige, Fabian Svegaard Tapia, Vebjørn Enge

Valentins-Bewertung:

Küsse: ++

Eifersucht/Streit: ++

Komplimente: +

CANDY JAR

Highschool-Debattierchampions, die sich in jeder Hinsicht uneinig sind, verfolgen ehrgeizige Pläne, um sich einen Platz an den Universitäten ihrer Träume zu sichern.

Mit: Christina Hendricks, Helen Hunt, Uzo Adub

Valentins-Bewertung:

Küsse: +

Eifersucht/Streit: ++

Komplimente: +

Fragt mich bitte nicht nach einer Einschätzung dieser Streifen — ich persönlich kenne davon nicht einen einzigen. Aber schlicht wie ich bin würde ich mir wohl “Kissing Booth” anschauen — wegen der höchsten Knutsch-Wertung :-D

Auch zu den Filmen mit den meisten Komplimenten und mit den meisten Streits und Eifersüchteleien hat Netflix Infografiken gebastelt:

Darüber hinaus empfiehlt Netflix noch ein paar “romantische und bewegende” Filme: “Zwei an einem Tag”, “Midnight in Paris”, “Das Leuchten der Stille”, “Remember me – Liebe den Augenblick” und “Crazy, Stupid, Love”. Darüber hinaus hat man auch noch ein paar Empfehlungen für Valentinstag-Hasser wie mich. Dort finden sich dann Sachen wie “You – Du wirst mich lieben“, “Aufräumen mit Marie Kondo” und “Black Mirror – Bandersnatch“. Witzigerweise finde ich auch nur in dieser Kategorie Filme bzw. Serien, die ich tatsächlich selbst schon gesehen habe.

Abschließend hat Netflix sogar noch fein säuberlich aufgelistet, in welchen Serien der Valentinstag thematisiert wird. Wenn ihr also nicht nur den Valentinstag, sondern gleich eine ganze Valentins-Woche durch-bingen wollt, könnt ihr euch zu zweit gerne durch diese Liste ackern, die ich am Ende des Artikels anhänge. Und ganz ehrlich: Ich glaube, die Family Guy-Folge werde ich mir tatsächlich nochmal reinziehen — die ist super.

Es sollte sich in den Empfehlungen jedenfalls für jeden was Passendes finden lassen, zumindest für die Fraktion mit Herzchen in den Augen. Wenn ihr zu diesen Glücklichen gehört, lasst euch bitte bloß nicht den Spaß von so einem Valentins-Grinch wie mir vermiesen. Und einen Tipp noch zum Schluss, bevor ihr euch die Serien-Liste von Netflix anschauen könnt: Behandelt euren Herzmenschen doch am besten einfach so, als wäre 365 Tage im Jahr Valentinstag :)