Virtual Reality Vater sieht sein ungeborenes Kind in der virtuellen Realität

Ein werdender Vater hat die 4D-Ultraschallabtastung genutzt, um sein ungeborenes Kind in der virtuellen Realität erlebbar zu machen. Hierzu nutzte er spezielle 4D-Scans, die er dann in 3D-Modelle verwandelte. Schlussendlich wurde das Modell über die Plattform Unity in ein Erlebnis verwandelt, das sich über diverse Headsets abrufen lässt.