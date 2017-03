Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat vor wenigen Tagen mehr als 8.000 Dokumente veröffentlicht, die dem US-amerikanischen Geheimdienst CIA zugerechnet werden. Aus den “Vault 7” getauften Unterlagen geht hervor, dass die Schlapphüte wohl nahezu alles attackieren und hacken, was irgendwie zu kancken ist: Smartphones, iPhones, Smart-TVs und IoT-Geräte, nichts ist vor dem Zugriff wirklich sicher. Nun hat Google als Hersteller der Betriebssysteme Android und ChromeOS ein Statement abgegeben, das die Benutzer beruhigen soll.

Gegenüber dem Onlineportal Recode erklärte Heather Adkins, Googles Director of Information Security and Privacy, dass “viele” der in den Dokumenten genannten Sicherheitslücken bereits durch zwischenzeitlich erschienene Sicherheitslücken geschlossen worden seien. Man sei zwar noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gelangt und werde die Analysen fortsetzen, doch dies sei der Stand der Dinge.