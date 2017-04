Auf seiner Jahrespressekonferenz teilt der VDZ (Dachverband der deutschen Zeitschriftenverleger) üblicherweise meist nur mit, wie sich die Auflagen im vergangenen Jahr entwickelt haben (in den letzten Jahren ziemlich kontinuierlich nach unten), kommentiert diese und weist mit vielen Worten auf die Bedeutung der freien und unabhängigen Presse für die Demokratie hin. Dann kommen gerne auch mal ein paar Forderungen an die Politik, die freie und unabhängige Presse doch besser zu schützen. Soweit ist das nun schon ein Ritual, welches für Dritte eher mäßig interessant ist.

In diesem Jahr aber sah man beim VDZ die Notwendigkeit, sich zu einem Gesetz zu äußern, welches die Presse zumindest im Moment gar nicht betrifft. Damit beweist man beim VDZ eine Weitsicht, die man bei anderen Onlinethemen (Leitsungsschutzrecht für Presseverlage zum Beispiel) öfters vermisst hat. Stephan Scherzer, der Hauptgeschäftsführer des VDZ findet zum geplanten Netzwerkdurchsetzungsgesetz sehr deutliche Worte, wettert laut Meedia sogar gegen das Gesetz:

Es kann nicht sein, dass der Staat seine Hoheit auf Rechtsdurchsetzung ruhen lässt, um Facebook, den größten Inhalteraum der Erde, auch zum größten Zensor zu machen.

Er nennt es ein „unausgegorenes Gesetz, das vor der Wahl durch den Bundestag getrieben werden“ solle. Es kommt nun selten genug vor, aber hier bin ich mich dem Vertreter des VDZ tatsächlich mal absolut einer Meinung, wie man ja nachlesen kann.

So schließt sich der VDZ der bereits zahlreich vorgebrachten Kritik an und nach einer Deklaration für die Meinungsfreiheit, die letztlich nur aus Selbstverständlichkeiten besteht, liefert der VDZ nun einen eigenen Fünf-Punkte-Plan, der zu 4/5 auch nur aus Forderungen besteht, deren Umsetzung eigentlich in einer freiheitlichen Demokratie selbstverständlich sein sollten:

Geltendes Recht muss umgesetzt werden, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist unnötig. Bund und Länder müssen die Strafverfolgung so ausstatten und unterstützen, dass sie zügig geltendes Recht in den sozialen Netzwerken durchsetzten können. Facebook muss eigene Ressourcen aufbauen und 24/7 erreichbar sein, um geltendes Recht nach Aufforderung zeitnah umzusetzen. Die Bürger müssen aufgeklärt und ermutigt werden, bei strafrechtlich relevanten Tatbeständen die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Es geht nicht nur darum, rechtswidrige Veröffentlichungen zu bekämpfen. Umgekehrt muss auch verhindert werden, dass Quasi-Monopolisten wie Facebook nach eigenem Gutdünken bestimmte rechtmäßige Inhalte nicht veröffentlichen. Deshalb müssen solche marktbeherrschende Plattformen allen rechtmäßigen Inhalten diskriminierungsfreien Zugang gewährleisten.

Natürlich kann man über den fünften Punkt gerne streiten, immerhin ist Facebook trotz der Größe immer noch eine privatwirtschaftliche Plattform, andererseits ist die Gatekeeper-Funktion von Facebook und anderen Unternehmen heute nicht mehr zu leugnen. Selbstverständlich kann man der Meinung sein, dass es das gute Recht von Facebook oder auch Apple wäre, auf den eigenen Plattformen keine weiblichen Nippel haben zu wollen, aber man kann eben auch der Meinung sein, dass diese Unternehmen in gewissen Bereichen eine solche Marktmacht haben, dass sie damit verpflichtet wären, jede legale Meinungsäußerung und jeden nicht-pornographischen Nippel auf ihren Plattformen zu tolerieren. Aber darüber kann man gerne an anderer Stelle streiten.

Die ersten vier Punkte des VDZ-Plans dagegen dürften unstrittig sein: In einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat sollten vor neuen Gesetzen immer zuerst alle vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden, die der Rechtsstaat zu bieten hat. Und man kann es nicht oft genug wiederholen: Gegen strafbare Äußerungen in sozialen Netzwerken gibt es genügend juristische Handhabe – man muss nur die entsprechenden Stellen des Staates in die Lage versetzen, diese auch anzuwenden.

Das bedeutet eben mehr Ressourcen für Polizei und Justiz, um neue Leute zu beschäftigen, die vorhandenen Leute entsprechend weiterzubilden und für die notwendige Ausstattung zu sorgen! Ja, das kostet Geld, im Gegensatz dazu kostet so ein neues Gesetz praktisch nichts – aber lieber ohne Gefahr für die Meinungsfreiheit Geld ausgeben, als kostenlos ein Gesetz schaffen, das die Basis für eine umfassende Zensur des digitalen, öffentlichen Raums darstellt.

Es bleibt zu hoffen, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor der Bundestagswahl in einer Schublade verschwindet, aus der es nie wieder geholt wird. Das Thema ist viel zu wichtig und vor allem werden mit diesem Gesetz für eine Demokratie grundlegende Freiheitsrechte in Gefahr gebracht, als dass es für einen Schnellschuss der Kategorie „Wir machen irgendwas, damit wir im Wahlkampf sagen können, dass wir was gemacht haben“ geeignet wäre (grundsätzlich ist für solche Schnellschüsse natürlich kein Thema wirklich geeignet, aber dieses hier ist eben besonders nicht geeignet).

Beitragsbild: Wokandapix via Pixabay, Lizenz: CC0