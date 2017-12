Venezuela: Spiele-Gold wird zur Ersatzwährung

Wenn deutsche Politiker erzählen, dass es unserem Land gut gehe, winken zahlreiche Deutsche wütend ab. Teilweise nachvollziehbar, denn die Tatsache, dass es dem Land selbst finanziell gut gehe, bedeutet noch lange nicht, dass das auch für all seine Bürger gilt. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass es in anderen Ländern deutlich schlimmer aussieht als bei uns. Das aktuelle Paradebeispiel ist dafür Venezuela, dessen Abhängigkeit vom (derzeit zu niedrigen) Ölpreis und Misswirtschaft der sozialistischen Regierung einer ganzen Nation das Genick zu brechen scheint.

Das südamerikanische Land an der Karibikküste steht haarscharf davor, dass der komplette Staat pleite geht, allein in diesem Jahr weist die Landeswährung — der Bolivar — eine Inflation von mehr als 1000 Prozent auf. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es der dortigen Bevölkerung derzeit geht. Ein Land versinkt in Armut und die Einwohner kämpfen oftmals ums nackte Überleben. Kein Land hat größere Ölreserven als Venezuela — was den Bürgern leider nichts bringt, weil der Preis fürs Öl schon viel zu lange viel zu niedrig ist.

Vor wenigen Tagen kündigte der Staatschef Nicolás Maduro an, wie er sich einen Ausweg vorstellen könne: Die Regierung plant, eine Kryptowährung namens „Petro“ einzuführen, welche durch die Ölreserven sowie Mineral- und Diamantvorkommen abgesichert werden soll. Auf diese Weise will man die virtuelle Währung vom Bolivar unabhängig etablieren. Fraglich, ob eine solche Währung den Einwohnern Venezuelas auch kurzfristig aus ihrer mehr als misslichen Lage helfen kann, aber zumindest international könnte man auf diese Weise vielleicht wieder zahlungsfähig werden.

Spielgeld wird zu Geld

Den Venezolanern läuft jedoch die Zeit davon und so behelfen sich mehr und mehr Bewohner auf eine andere Weise — eine Weise, die allerdings auch in die Richtung Kryptowährung geht. Immer öfter gehen die Bürger, die durch den Verfall des Bolivars nur noch einen Hungerlohn verdienen, dazu über, ihr Geld in Online-Spielen zu verdienen.

In Games wie RuneScape oder Tibia wird exzessives Gold-Farming betrieben. Sie erkämpfen sich dort Gegenstände, erledigen Questen und häufen Spielgeld an, welches sie dann auf Ebay-ähnlichen Plattformen wie MercadoLibre dann verhökern, also quasi gegen echtes Geld eintauschen.

RuneScape von Jagex und das vom Regensburger Softwareentwickler CipSoft stammende Tibia sind dabei besonders beliebte Spiele der venezolanischen Goldfarmer und das nicht zufällig. RuneScape stammt aus dem Jahr 2001, Tibia wird sogar schon seit 1997 gespielt. Trotz all der Verbesserungen über die Jahre sind die technischen Anforderungen an diese Spiele so niedrig, dass man sie auch in Venezuela spielen kann.

Dazu müsst ihr wissen, dass ihr dort weder stabiles noch schnelles Internet vorfindet. Die Nutzung von Seiten wie Facebook ist in Venezuela oftmals nicht möglich, weil es das Netz einfach nicht hergibt. Es sind also denkbar widrige Bedingungen, unter denen Tausende Venezolaner viele Stunden am Tag in völlig überfüllten Internet-Cafés verbringen und ihrer Farming-Tätigkeit nachgehen. Dabei profitieren die „Spieler“ davon, dass die betagten Games immer noch große Communities (Tibia: etwa 500.000 Spieler, RuneScape circa 1,6 Millionen Spieler) besitzen, so dass der Handel immer noch floriert.

Das Farmen bringt nur wenige Dollar am Tag — Motherboard erfährt im Interview von einem Spieler, dass er auf diese Weise zwischen 0,75 und 1,5 US-Dollar pro Stunde verdienen kann. Aber selbst diese paar Dollar, die so pro Tag durch das stumpfe Zocken zustande kommen, machen den Unterschied. Es ist mehr als das, was mit herkömmlicher in Bolivar entlohnter Arbeit zu verdienen ist und sorgt dafür, dass die eigene Familie nicht verhungert.

Die Spielebetreiber sind selbstverständlich nicht wirklich glücklich mit dieser Entwicklung: Das inflationäre Handeln einer sechsstelligen Zahl Goldfarmer aus Venezuela führt dazu, dass sich auch die Güter in diesen Spielen einem Preisverfall ausgesetzt werden, welches das Spiel-Gleichgewicht empfindlich stört. Unnötig zu erwähnen, dass Games wie RuneScape dieses Farming explizit verbieten.

Läuft es hart auf hart und wird man beim Farming erwischt, droht ein lebenslanger Bann fürs Spiel, was für diese Goldfarmer natürlich einer Katastrophe gleichkäme. Ebenfalls haben sie damit zu kämpfen, dass die Netzinfrastruktur des Landes so miserabel ist. Stundenlange Internetausfälle sind keine Seltenheit und das bedeutet, dass man eben auch oft an einem Tag überhaupt keinen Cent verdienen kann.

Die Welt des Jahres 2017 ist eine sehr seltsame — und Spielgeld aus Online-Games, welches zu einer Ersatzwährung des offiziellen Geldes einer Nation heranwächst, ist definitiv ein Beleg für diese Schieflage, in der sich ein ganzer Planet befindet.

Quelle: Bloomberg