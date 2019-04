Sehr oft, wenn wir über Vor- und Nachteile von Elektroautos sprechen, wird als Nachteil recht schnell auf die Batterien verwiesen. Dabei geht es um die CO2-Bilanz, es geht um die Reichweite elektrisch angetriebener Fahrzeuge und es geht auch um die Materialien, die verwendet werden. Das ist kein neues Thema, denn diese Problematik haben wir auch schon mit Blick auf Smartphones hier auf dem Blog besprochen.

Konkret sprachen wir da über das Tantal-Erz Coltan, aber es gibt viele weitere rare Mineralien und Erden, die problematisch sind. Dazu gehört auch Kobalt, wichtiger Rohstoff für die Batterien der oben erwähnten Elektrofahrzeuge. Wieso aber ist Kobalt problematisch? Weil wir oft nicht genau wissen, woher die Kobalterze stammen. Okay, wir wissen, dass sie schwerpunktmäßig im Kongo abgebaut werden. 2016 waren es in dem Land 66.000 Tonnen, was etwas mehr als die Hälfte dessen ist, was an Kobalt in dem Jahr weltweit gefördert wurde.

Die Probleme dort: Zum einen werden Arbeiter — und darunter auch viele Kinder — unter widrigsten Bedingungen in den Minen beschäftigt und zum anderen wird mit dem erwirtschafteten Geld nicht etwa das Land vorangetrieben. Stattdessen werden die Erlöse oftmals dazu genutzt, das Morden in der Region weiter zu forcieren. Länder wie die DR Kongo oder Ruanda sind unermesslich reich an Bodenschätzen, profitieren von diesem Reichtum aber leider nicht. Die Kohle stecken andere ein und für die Länder bleibt nur das Gemetzel, um sich eben diese Bodenschätze sichern zu können.

Wieso diese Moralpredigt? Weil sich VW anschickt, hier ein bisschen nachhaltiger zu handeln und mehr Transparenz in die ganze Nummer zu bringen. Anfang des Jahres haben sich ein paar Unternehmen zu einer Industrieinitiative zusammengeschlossen mit dem Ziel, den verantwortungsbewussten Einkauf von strategischen Mineralien zu fördern. Von der Mine bis zum Endprodukt soll für Transparenz gesorgt werden, desweiteren soll der Einkauf nachhaltiger und effizienter werden. Erreichen möchte das diese Initiative, indem sie auf die Blockchain-Technologie setzt und dadurch den Weg der überwachten Mineralien nahezu in Echtzeit tracken kann.

Zu dieser Initiative haben sich die Unternehmen Ford Motor Company, Huayou Cobalt, IBM, LG Chem und die RCS Global Group zusammengefunden, jetzt stößt also auch noch VW dazu.

Die neue Plattform, die auf der IBM Blockchain-Plattform und auf dem Hyperledger-Fabric der Linux Foundation basiert, ermöglicht die Rückverfolgung der Herkunft von Mineralien und ist für alle Unternehmen in der Lieferkette transparent. Das Netzwerk wurde von der RCS Global Group auf die Einhaltung der Standards für verantwortungsbewusste Beschaffung validiert. Die Mitgliederkönnen auf sichere und unveränderliche Daten zugreifen und ergänzen, um den Weg von Mineralien nahezu in Echtzeit verfolgen und aufzeichnen zu können.

Vermutlich werden viele von euch schon skeptisch, wenn sie nur den Namen “VW” hören, weil das Unternehmen es zuletzt mit der Transparenz ja bekanntlich nicht so hatte. Unabhängig von anderen Problemen im Konzern bzw. unabhängig von anderen Versäumnissen halte ich es aber für den richtigen Ansatz, gerade bei Materialien wie Kobalt für Nachhaltigkeit und Transparenz zu sorgen. Kobalt steht übrigens anfangs im Fokus bei den Bestrebungen der Initiative, aber auch weitere Rohstoffe sollen mithilfe der Blockchain künftig profitieren.

Die Initiative sucht natürlich weiter nach neuen Partnern und begrenzt sich da auch nicht auf die Autoindustrie — auch Mitglieder aus anderen Industrien wie Luftfahrt, Konsumelektronik und Minenindustrie sind gerne gesehen.

Quelle: VW via Futurezone