Elektromobilität ist nicht nur ein Thema, mit dem sich die Halter von privaten Fahrzeugen auseinandersetzen müssen. Auch beim Fernbus-Riesen Flixbus plant man logischerweise für die Zukunft und will eben auch auf rein elektrisch betriebene Busse setzen. Dass es ihnen damit ernst ist, haben wir bereits im April vernehmen können, denn seit dem Frühling pendeln zwei E-Busse in Frankreich zwischen Paris und Amiens.

Damals kündigte man bereits an, dass es auch in Deutschland in Bälde soweit sein wird mit dem E-Bus-Debüt und diese Zeit ist nun gekommen: Ab morgen wird auch hierzulande ein rein elektrischer Bus die Flixbus-Flotte ergänzen und dann zwischen dem Frankfurter Flughafen und Mannheim pendeln.

Der BYD C9 besitzt 51 Sitzplätze und kann eine Reichweite von 320 Kilometern vorweisen — die Strecke Frankfurt-Mannheim, die über Heidelberg führt, wird mit 115 km angegeben. Geladen wird der Bus mit Ökostrom von Greenpeace Energy und zwar 1-2 mal tagsüber und einmal in der Nacht.

Aus deutscher Sicht hat die ganze Nummer noch einen kleinen Schönheitsfehler: Wir sind eine Nation von Autofahrern, sind es gewohnt, dass deutsche Hersteller in der Branche den Ton angeben — hinken aber bei Elektrofahrzeugen teilweise noch hinterher. Das gilt speziell für den Busverkehr, selbst wenn es das ein oder andere elektrische Modell aus deutscher Fertigung gibt, wie den Citaro von Mercedes Benz.

So verwundert es nicht, dass sich Flixbus in diesem Fall woanders bedient und zwar beim Branchenprimus BYD aus China. Mir persönlich würde es natürlich gefallen, wenn ein heimisches Gefährt diese Vorreiterrolle bei Flixbus in Deutschland übernehmen könnte, allein schon aus Gründen des Prestige. Ein Drama ist es aber natürlich nicht, weil es unterm Strich nicht darum geht, die deutschen Farben hochzuhalten, sondern endlich mal die Wende bei der Mobilität einzuleiten.

Das sieht auch Flixbus-Deutschland-Manager Fabian Stenger so und empfindet die ersten E-Fernbusse seines Unternehmens als ein “Signal an die Bushersteller, Innovationen voranzutreiben und Alternativen zum reinen Diesel-Antrieb zu entwickeln.“ Sein Wort in Gottes Ohr bzw. in den Ohren der Industrie und der Politik. Dieser Gedanke muss vorangetrieben werden und den ersten Schritt unternimmt Flixbus ab morgen, wenn dann nämlich der E-Bus, der in der Anschaffung etwa doppelt so teuer ist wie die Diesel-Alternative, auf deutschen Straßen rollt.

Quelle: FAZ via electrive.net