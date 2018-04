Während Mark Zuckerberg sicher nochmal und nochmal durchgeht, was er den US-Ausschüssen heute und morgen erzählen möchte, versucht man sich in Europa ein kleines bisschen von Facebook abzunabeln. Zwar ist weit und breit kein Social Network europäischer Herkunft in Sicht, welches Facebook beerben könnte, aber zumindest bezüglich der Logins tut sich was.

Facebook ist ja bekanntlich nicht nur der Ort im Netz, wo wir Fotos teilen, Freunde zuquatschen und noch auf 100 andere Arten Zeit verschwenden, Facebook ist auch sowas wie der Master-Schlüssel fürs Internet geworden: Egal, welche Seite man erstmals aufruft, man findet in den meisten Fällen die Möglichkeit, sich bequem mit den Facebook-Login-Daten einzuloggen.

Dem möchte man in Europa was entgegensetzen und im letzten Jahr haben sich gleich zwei Initiativen diesem Thema angenommen. Da ist einmal die von RTL Deutschland, ProSiebenSat1 und United Internet initiierte Stiftung namens European netID Foundation, die in diesem Jahr an den Start gehen wird mit seinem netID genannten Generalschlüssel („General Schlüssel“ *salutier* Hach, HIMYM) zum Einloggen.

Schneller war da aber VERIMI. Auch dieses Projekt wurde bereits letztes Jahr angeschubst und auch hier gibt es große Namen zu bestaunen. Die Gesellschafter von VERIMI sind die Allianz, Axel Springer, die Bundesdruckerei, Core, Daimler, die Deutsche Bank mit der Postbank, die Deutsche Telekom, Here Technologies, die Lufthansa sowie Giesecke+Devrient.

VERIMI (leitet sich ab von „Verify me“) klingt vielleicht nicht ganz so schmissig wie netID, ist dafür aber heute bereits gestartet. Neben der Deutschen Bank funktioniert der neue Identitäts- und Datendienst auch ab sofort bei der Bundesdruckerei, außerdem sind die Start-ups Weltsparen, Compaio und Docyet als Anwendungspartner der ersten Stunde mit von der Partie. Möchtet ihr euch also bei der Deutschen Bank einloggen, steht euch dort ab heute auch der grüne Button von VERIMI (Single-Sign-on) zur Verfügung.

Das ist aber erst einmal nur der Startschuss: Sowohl weitere Partner sollen natürlich möglichst schnell ergänzt werden, außerdem hat man technisch erst mal nur die Stufe 1 live geschaltet. Die komplette Pressemitteilung könnt ihr am Ende des Artikels lesen. Dort lest ihr auch, wieso VERIMI besonders sicher sein soll und dass der Dienst selbstverständlich auch die Standards der Datenschutzgrundverordnung erfüllt, die am 25. Mai in Kraft tritt.

Die Sicherheit ist ein wichtiger und vielleicht sogar der entscheidende Punkt. Man möchte eben den US-amerikanischen Playern wie Facebook und Google etwas entgegensetzen und eine Möglichkeit bieten, sowohl sicher als eben auch gewohnt bequem im Netz einloggen zu können. Wie gut das funktioniert, hängt natürlich von mehreren Faktoren ab: Welche Partner und Gesellschafter kommen noch dazu, wie sicher und zuverlässig ist der Dienst tatsächlich, wie transparent kommuniziert man die Bedingungen und nicht zuletzt wird es natürlich auch stark davon abhängen, wie gut so ein Angebot von deutschen bzw. europäischen Nutzern angenommen wird.

VERIMI streckt seine Fühler auch in verschiedene europäische Länder und in alle denkbaren Industrien und auch Ministerien aus. Dabei ist entscheidend, dass wir als Kunde separat für jeden der Partner festlegen können, welche Daten wir preisgeben und wir die Hoheit über unsere Daten behalten.

Ich hab keine Ahnung, ob das Timing so gewollt war, oder ob es für VERIMI lediglich eine glückliche Fügung ist, aber die Geschehnisse um Facebook und die dadurch stattfindende Daten-Diskussion dürfte dem neuen Angebot schon ziemlich in die Karten spielen.

Dabei hat VERIMI noch einen anderen Trumpf im Ärmel, wenn denn erst mal die verschiedenen Stufen des Angebots live sind: Bis zum Jahresende soll die höchste Stufe (Level 4) live sein, bei der ihr dann auch Personaldokumente hinterlegen könnt. Bedeutet für euch: Wenn eure Behörden entsprechende Angebote am Start haben, könnt ihr die verschiedensten Behördengänge dann endlich auch online erledigen, anstatt stundenlang auf irgendwelchen Ämtern herumzuhängen.

Wenn ihr noch Fragen zu VERIMI habt, werft jetzt unten einen Blick auf die Pressemitteilung und/oder schaut auch in der FAQ-Sektion auf der VERIMI-Seite vorbei. Lasst mich wissen, was ihr von VERIMI haltet und auch, wenn euch bereits mögliche Schwachstellen aufgefallen sein sollten.