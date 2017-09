Das isländische Städtchen Ísafjörður liegt im nordwestlichen Teil des Landes und strotzt nicht gerade vor spannenden Sehenswürdigkeiten. Es gibt einen Flughafen sowie Leuchtturm, ach ja und war da nicht noch was mit diesem besonderen Zebrastreifen? Richtig! Im Zentrum der Stadt gibt es nämlich einen Zebrastreifen mit 3D-Effekt, der mit seinem Aussehen die Straße zu „blockiert“ scheint.

Diese Neuinterpretation des Verkehrszeichen soll Autofahrern zu mehr Vorsicht und langsameren Fahren mahnen. Auf Fotos könnte man vermuten, dass die 3D-Blöcke mit Photoshop eingefügt wurden. Stimmt nicht, und das wird vor allem in Videos deutlich. Die Streifen sind auf die Straße aufgemalt, und zwar mit so geschickten Schattierungen und Grautönen, dass eine optische Täuschung entsteht.

Dass dieser Trick tatsächlich seinen Zweck erfüllt, kann ich mir durchaus vorstellen. Von Weitem ragen dem Autofahrer immerhin große weiße Blöcke auf Augenhöhe entgegen. Da würde ich auch erstmal vom Gas gehen. Je näher man allerdings heranfährt, desto schwächer wird der Effekt und die Blöcke werden wieder langsam eins mit dem Boden.

„Ein Fußgängerüberweg wie dieser sorgt für die Wahrnehmung, dass etwas die Straße blockiert.“ Gauti Ívar Halldórsson, Chef der Firma Vegamálun

Hinter dieser genialen Idee steckt die Firma Vegamálun, die allerdings nicht alleine für die optische Täuschung verantwortlich sind. Inspiriert wurden sie nämlich von Indien. Um genau zu sein, der Hauptstadt Dehli, in der 3D-Zebrastreifen auch auf den Straßen aufgezeichnet wurden, um Autofahrer zum Bremsen zu animieren. Auch in der Stadt Madrid werden neuartige Zebrastreifen ausprobiert. Hier gibt es beispielsweise vor vielen Schulen bunte Streifen auf der Straße.

Ich finde die Idee großartig und wünschte, dass bei uns in Deutschland auch bald weiße Rechtecke über der Straße schweben. Sowohl in Island, als auch in Dehli haben sich die neuen Verkehrsmarkierungen nicht nur für die Sicherheit ausgezahlt. Auch das Stadtmarketing, sprich die Bekanntheit der Städte, florierten durch zahlreiche Berichterstattungen.

via: urbanshit