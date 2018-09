Die Verdichtung des Verkehrs wird in den nächsten Jahren ein zunehmend größeres Problem werden. Ich hatte in einer meiner News über den Volvo 360c schon mal beschrieben, dass so nicht die Zukunft der Mobilität aussehen kann. Es kann nicht sein, dass jede Einzelperson ein Auto fährt – egal, ob es sich dabei jetzt um ein vermeintlich umweltfreundlicheres Elektroauto handelt.

Steuern wir auf eine solche Zukunft zu, werden die Städte heillos überlastet sein. Denn nicht nur die Umwelt spielt bei dieser Überlegung eine Rolle, auch der Platz ist nicht unbegrenzt vorhanden. Das Problem ging man vor Jahren mit Ride-Sharing-Diensten an. Allerdings ergab eine aktuelle Studie, dass Dienstleistungen wie Uber die Nutzer vom öffentlichen Nahverkehr abbringen und letztendlich den Verkehr erhöhen.

Allein in New York hat sich das Angebot der Mietwagen in den letzten zwei Jahren von 63.000 Fahrzeuge auf 100.000 Autos erhöht. Die Straßen sind also weiterhin ausgelastet, Tendenz steigend. Auf den Trichter ist auch Uber gekommen und das Unternehmen will in den nächsten drei Jahren 10 Millionen Dollar investieren, um die Verkehrsüberlastung in den Städten zu verringern. Ein Problem, das durch die Popularität von Ubers eigenem Service noch verschärft wurde.

Ein Bereich, auf den sich Uber konzentrieren wird, ist die Gestaltung einer Gebühr für den Eintritt in die Innenstadt. Außerdem will man die Anzahl der Fahrzeuge für Uber und andere Dienstleistungen rund um das Ride-Sharing begrenzen. Das Unternehmen glaubt, dass ein wichtiger Punkt zur Verringerung der Verkehrsüberlastung ist, mehr Alternativen zu Autos anzubieten. So will man in Ladestationen für E-Bikes investieren, mit Unternehmen kooperieren und Organisationen unterstützen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.

Mit diesem Vorhaben ruft Uber aber auch die Taxigesellschaften auf den Plan. Die konnten in den letzten Jahren nämlich tatenlos zusehen, wie ihnen die Kunden vor der Nase in ein Ride-Sharing-Fahrzeug sprangen. Die Taxigesellschaften sind daher der Meinung, dass, wenn es Uber wirklich ernst mit der Reduzierung der Straßenbelastung ist, dass es die Anzahl der Fahrzeuge verringern sollte. Das würde natürlich auch den Taxis einen Vorteil bringen.

Ubers Bemühungen konzentrieren sich jedoch vor allem auf Lösungen, die das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht beeinflussen. Gebühren für den Städteeintritt würden Uber nicht dazu zwingen, die Anzahl der in den Innenstädten fahrenden Fahrzeuge zu reduzieren und das Unternehmen betrachtet die gemeinsame Nutzung von Fahrrädern als einen wichtigen neuen Markt. Uber hat bislang auch keine konkreten Vorschläge gemacht, wie es den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und nicht mit ihm konkurrieren könnte.

