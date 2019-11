Verunfallter Tesla: Akkumodul war nicht die Ursache

Das Autowrack wurde von Experten demontiert und so der Akku freigelegt. Wie man auf den Bildern erkennen kann, wurde das Batteriemodul durch den Brand zwar in Mitleidenschaft gezogen, sie selbst hat aber nicht gebrannt.

Leider bleibt erstmal unklar, was oder wer für das Feuer verantwortlich war. Und eigentlich ist ein Fahrzeugbrand auch nichts derartig Ungewöhnliches, dass darum so ein Rummel gemacht wird. Statistisch betrachtet brennen allein in Deutschland täglich 110 Autos aus unterschiedlichen Gründen. In diesem Fall ist der Fahrer mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Der Wagen hat sich also nicht ohne guten Grund entzündet.

Für Aufruhr sorgt vermutlich die Tatsache, dass es sich dabei um einen Tesla handelt, also ein elektrisches Auto. Zwar können auch hier allerlei verbaute Komponenten, außer der Batterie, Feuer fangen – aber wie gesagt, die genaue Ursache muss erst noch untersucht werden.

Die Entsorgung der Tesla-Teile hat sich ebenfalls als Herausforderung entpuppt. Es ist eigentlich nicht Teslas Aufgabe die Schrottteile abzuholen und fachgerecht wegzuschmeißen. Genauso wenig, wie es die Aufgabe jedes anderen Autoherstellers ist, wenn ein Auto ihrer Flotte verunglückt. Es scheint, als ob es den örtlichen Betrieben einfach an Know-How fehlt, denn zur Entsorgung einer Lithium-Ionen-Batterie bedarf es spezielle Genehmigungen. Auch sind Zertifikate erforderlich, die etwa die Fachkenntnis eines Betriebes für den Transport nachweisen und zu guter Letzt gibt es eine Reihe technischer Anweisungen, die sich mit Ausbau, Sicherung und Transport dieser Akkus beschäftigen.

Nicht nur die Infrastruktur ist im Bereich Elektromobilität noch ganz am Anfang. Es zeigt sich hiermit, dass auch beispielsweise Abschleppbetriebe auf die Verkehrswende vorbereitet und ausgebildet werden müssen. Inzwischen hat sich mit dem Tiroler Spezialunternehmen Seda Umwelttechnik eine Firma gefunden, die über die nötigen Lizenzen zur weiteren Bearbeitung des Tesla-Batteriemoduls verfügt. Sie soll nach Informationen des ORF den Akku nun zu „Forschungs- und Entwicklungszwecken“ behalten dürfen.

via: t3n