Vielleicht kehrt Google nach China zurück

Google soll an Apps arbeiten, die mit den chinesischen Zensurregeln übereinstimmen. Unter dem Projektnamen Dragonfly entwickelt man eine News- sowie auch eine Search-App. Da diese Neuigkeiten in krassem Kontrast zu Googles Entscheidung 2010 steht, sich aus China zurückzuziehen, kommt die Frage auf, was sich in den letzten acht Jahren verändert hat.

The Intercept berichtete als erster über die Suchmaschinen-App, die es ermöglichen soll, bestimmte Webseiten sowie Tags wie Menschenrechte, Demokratie, Religion und friedlichen Protest zu blocken. Am Nachmittag des gleichen Tages dann gab es Meldungen zur Nachrichten-App von The Information. Beide berufen sich auf Anonyme Quellen. Letztere Anwendung soll schon seit letztem Jahr in Entwicklung sein, unter Einbezug chinesischer Behörden. Sie benutzt spezielle Algorithmen, um Einfluss auf Inhalt von Nachrichten nehmen zu können.

Google dementiert nicht komplett

Die Suchmaschinen-Applikation ist für Android gemacht und könnte „Maotai“ oder „Longfei“ heißen. Solange Chinas Internet-Aufsichtsbehörde zustimmt, ist eine finale Version vielleicht schon in den nächsten sechs bis neun Monaten erhältlich. Für die News-App steht wohl ein Drei-Stufen-Plan an: Die App veröffentlichen um die Behörden für sich zu gewinnen, dann die Search-App, um wieder Interesse an Google-Diensten aufzubauen und schließlich mit der ganzen zensierten Suchmaschinen-Plattform nach China zurückzukehren.

Google dementierte die Berichte nicht komplett. In eineem Statement gegenüber The Verge hieß es, dass man bereits einige Apps in China, wie Files Go oder Translate, bereitstellt, aber sich nicht zu zukünftigen Veränderungen äußere.

Auch Amnesty International äußerte sich zu den Neuigkeiten, mit der Meinung, dass dies nicht mit der freien Verfügbarkeit von Informationen und Internet vereinbar sei. Durch das Vorziehen von Profit vor Menschenrechten, würde Google eine passive Stellung beziehen und der chinesischen Regierung einen „Sieg“ ermöglichen. Außerdem ist fraglich, wie Google mit den Daten der User umgehen wird, sollten sie gar auf Anfrage der Regierung heraus gegeben werden?

Was 2010 passierte und was sich 2018 änderte

Sicher fragen sich viele, wieso Google sich damals überhaupt aus China zurückzog. Dies ist zurückzuführen auf eine Phishing-Attacke, welche nach dem Entschluss, nicht länger die Zensur Chinas zu unterstützen, auf Serverstrukturen ausgeführt wurde. Wohl mit dem Ziel Informationen über chinesische Menschenrechts-Aktivisten zu gewinnen.

Aber wieso nun die plötzliche Annäherung? Nun zum einen sind inzwischen viele Firmen in China tätig, da es sich um einen riesigen Markt mit viel Gewinn handelt. So entgehen Google zum Beispiel an die 772 Millionen Nutzer. Da nutzt einem der Ruf als Verteidiger der freien Meinungsfreiheit nicht so viel, oder? Zum anderen aber hat sich seitdem die Führungsriege beim Suchmaschinengiganten geändert. So war Sergey Brin, geboren in der Sowjetunion, sehr viel skeptischer China gegenüber als jetzt Sundar Pichai. Pichai war sogar letzten Dezember als Überraschungsgast auf der chinesischen World Internet Conference.

Ein weiterer Grund könnte auch der starke Fortschritt Chinas bei künstlicher Intelligenz sein. Mehr chinesische Spezialisten einzustellen könnte Google helfen, an vorderster Stelle in der Entwicklung von KI zu bleiben.

Laut The Information ist das wahre Ziel von Google, durch die Veröffentlichung der Zensur-konformen Apps, die chinesischen Behörden zu überzeugen und so eine Wiederkehr des Play Stores zu ermöglichen. Denn trotz der Vorherrschaft von Android in China nutzen die Hersteller fast ausschließlich ihre eigenen Alternativen.

Eine Rückkehr wird schwer

Ein Comeback könnte allerdings schwerer denn je sein. Auch wenn man jetzt versucht, sich an die Zensur zu halten, muss man sich erst gegen etablierte Konkurrenten wie Baidu behaupten. Weiterhin bleibt fraglich, ob China dies zulässt, denn immerhin bestehen noch politische Spannungen zwischen den USA und China. Nicht zu vergessen ist, dass sich Firmen auch sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit daran stören und auf die Stellung verweisen könnten, die Google 2010 einnahm.

Letzten Endes kann man wohl nur hoffen, dass Google seine Pläne noch einmal überdenkt und sich gegen eine Unterstützung der Zensur entscheidet. Im Mai wandte man sich schon vom Firmenslogan „Don’t be evil“ ab, kommt jetzt der nächste Schritt in die falsche Richtung? Stellt man sich nun gegen Menschenrechte, nur wegen der Chance auf eine offizielle Version des Play Store in China? Trotzdem hat es vielleicht auch eine gute Seite. Entwickler könnten so noch globaler ihre Produkte bereitstellen. Allerdings stehen für mich das Recht an Informationsfreiheit und freier Meinungsäußerung an erster Stelle, oder wie seht ihr das?

Quelle: The Verge