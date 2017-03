Virtual Reality App nimmt Kindern die Angst vor der MRT-Röhre

Wer schon einmal eine Kernspintomografie über sich ergehen lassen musste, der weiß, wie bedrückend diese Erfahrung sein kann. Das Verfahren wird auch MRT (Magnetresonanztomografie) genannt und kann die Organe des Körpers detailliert darstellen bzw. dann auch viele Krankheiten sichtbar machen. Der Patient wird während der Untersuchung in eine Röhre geschoben, in der er vollkommen still liegen muss und lauten Klopfgeräuschen ausgesetzt ist.

Kein Wunder also, dass viele Kinder Angst vor der langen MRT-Untersuchung in der engen Röhre haben. Es soll auch schon vorkommen, dass die jungen Patienten eine Anästhesie für die Dauer der Untersuchung benötigen. Um genau das zu verhindern, hat das King’s College Hospital in London die Virtual-Reality-App „My MRI“ entwickelt. Die Anwendung kann entweder auf einem Smartphone oder Tablet erlebt werden, ist aber vor allem für ein Virtual Reality Headset gedacht.

Die für Android erhältliche App erklärt den Kindern alles rund um die Untersuchung – von der Ankunft im Krankenhaus bis zum Aufenthalt in der Röhre. Sie nimmt ihnen die Angst vor dem Unerwarteten, denn Kinder können sich die Untersuchung schlichtweg nicht vorstellen. Die jungen Patienten können die App dann direkt vor dem MRT-Scan nutzen oder aber schon zuhause mit ihren Eltern zusammen ausprobieren.

Es wurde sich hierbei für ein Virtual Reality Erlebnis entschieden, um die Untersuchung so immersiv wie möglich zu machen. Natürlich können die Kinder die VR-Headsets jederzeit wieder absetzen, falls es ihnen Angst macht, jedoch sollen sie sich in erster Linie an die lauten Klopfgeräusch und das Stillliegen gewöhnen.