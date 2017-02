Virtual Reality: Valve hat drei vollwertige VR-Titel in der Pipeline

Vor knapp vier Jahren erschien das letzte Spiel von dem US-Spielstudio Valve: Das Free-to-Play Game Dota 2. Die Half-Life-Titel, die Portal Serie, Counter Strike und Team Fortress kamen alle ein paar Jahre früher zur Welt und werden seitdem von den Spielern heiß geliebt. Seit 2013 konzentrierte sich Valve mehr auf die Spiele-Verkaufsplattform Steam, anstatt Games wirklich zu entwickeln. Das soll sich demnächst ändern. In einem Interview mit Eurogamer sagte der Valve-Chef Gabe Newell, dass das Unternehmen zurzeit an gleich drei Spieltiteln arbeite – alles Spiele für Virtual Reality.

Bei den drei kommenden Virtual-Reality-Games soll es sich um „vollwertige“ Titel, nicht um Experimente handeln. Sie werden mit der hauseigenen Source-2-Engine sowie mit Unity entwickelt. Mehr Details gab es erstmal nicht. Das Valve nun auch VR-Spiele erschafft, wo sie doch schon die HTC Vive entwickelt haben, ist erstmal nicht verwunderlich. Laut Newell sei es sogar ziemlich sinnvoll Hard- und Software zu bauen. Außerdem macht es Nintendo ja genauso.